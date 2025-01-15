Мила квітка, яку варто почати висаджувати вже зараз, щоб мати гарний сад навесні

Зима може бути не лише часом для відпочинку, але й чудовим періодом для підготовки до весняного садівництва. Зокрема, запашний горошок, популярна однорічна квітка з чудовим ароматом, є ідеальним вибором для тих, хто хоче розпочати вирощування вже наприкінці зими, аби мати гарний сад навесні.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, ця рослина додає саду яскравих або пастельних кольорів і здатна прикрасити газони, бордюри чи доріжки. Однак успіх у вирощуванні запашного горошку залежить від правильного часу посадки та дотримання ключових рекомендацій. Як вирощувати та доглядати цю квітку, розповідаємо далі.

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Як підготувати свій сад до весни, вирощуючи запашний горошок

Запашний горошок споріднений їстівному зеленому горошку, але його квіти отруйні у великих кількостях. Він має різні сорти, які підходять як для створення вертикальних композицій, так і для прикрашання бордюрів чи газонів. Загалом рослина швидко росте та продовжує довго цвісти, якщо регулярно збирати засохлі квіти.

Посів горошку ж варто проводити наприкінці зими або ранньою весною, до останніх морозів. Спершу насіння висівають у приміщенні за 6 – 7 тижнів до останніх холодів, а потім пересаджують на вулицю, коли ґрунт стає придатним для роботи.

Щоб проростити горошок вдома, замочіть насіння на ніч, щоб прискорити проростання, а потім посійте по 1 – 2 насінини у горщик з ґрунтом. Розташуйте його у світлому місці з помірною температурою. Проростання квітки займатиме до двох тижнів.

Як виглядає квітучий горошок: дивіться фото

Коли рослини досягнуть 10 – 15 сантиметрів, можна буде переходити до висадки у ґрунт. Однак перед цим поступово адаптуйте квітки до зовнішніх умов, перемістивши їх у неопалюване приміщення або затінене місце.

Далі ж висаджуйте запашний горошок у сонячному місці з добре дренованим ґрунтом, захищеним від вітру. Викопайте грядку глибиною десь 10 сантиметрів, заповніть її компостом або гноєм для забезпечення поживних речовин та висадіть квітки. Поливайте їх регулярно, підтримуючи постійну вологість ґрунту.

Таким чином ви отримаєте гарний сад ще ранньою весною з яскравими та ароматними квітами, що додадуть затишку.