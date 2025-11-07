Жінка купила на барахолці фото старого будинку – і розплакалася, коли дізналася про його долю

Два роки тому колекціонерка картин Хлої Сінелл придбала в секонд-хенді стару фотографію гарного будинку. Вона й не здогадувалася, яке відкриття на неї чекає.

Коли жінка перевернула фотографію, то побачила напис, зроблений олівцем – адресу в Міноті, Північна Дакота. Виявилося, що це саме той будинок, що на знімку, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Якою була доля будинку, зображеного на фото?

Я була в захваті, коли знайшла на звороті написану від руки адресу й дату. Для колекціонерів антикваріату це – як знайти футболку з автографом зірки,

– пояснила Хлої.

Одного разу жінка вирішила знайти будинок із Мінота на карті.

"Мені стало цікаво подивитися, чи він і досі стоїть – і розповісти про це в TikTok", – згадує Сінелл. На жаль, відкриття виявилося сумним. Коли вона ввела адресу в Google Street View, то побачила, що будинку більше немає. "Мені завжди приємно бачити, як старовинні будинки відновлюють і знову люблять після десятиліть забуття. Але цей знесли, щоб збудувати мийку для автомобілів", – сказала вона.

Хлої щиро засмутилася через те, що історію знищують заради сучасності. На звороті фотографії, за її словами, було написано чорнилом слово "Дім!". Вона припустила, що цей будинок колись любили настільки, що його фото оформили в рамку й підписали. Сінелл зізналася, що часто замислюється, як би почувалися колишні мешканці, дізнавшись, що їхній дім спочатку занепав, а потім був знесений, щоб на його місці збудували автомийку.

Вона розуміє, що могли бути різні причини: можливо, будинок зруйнувала пожежа чи стихія. Але побачити його зникнення все одно було боляче. "Я сподіваюся, що ця історія змусить людей зупинитися і цінувати залишки минулого, які нас оточують щодня", – підсумувала жінка.

Історія фото старого будинку: дивіться відео

