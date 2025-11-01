Йдеться про 100-кілограмовий трон із чистого 18-каратного золота. Його створив італійський художник Мауріціо Каттелан і назвав промовисто – "Америкою", передає 24 Канал із посиланням на The Art Newspaper та CNN.

За скільки можна купити знаменитий унітаз із золота?

Вперше скульптуру виставили у ванній кімнаті музею Ґуґґенгайма в Нью-Йорку у 2016 році. Близько 100 тисяч людей прийшли подивитися на унікальний унітаз, і більшість із них скористалися ним за призначенням.

Через три роки "Америка" вирушила до Великої Британії – у Бленгеймський палац, де народився Вінстон Черчилль.

Та вже за два дні після встановлення скульптуру викрали. Озброєні кувалдами злодії винесли туалет за лічені хвилини. Хоча кількох учасників злочину засудили на початку цього року, сам витвір так і не знайшли.

Ймовірно, його розпиляли або розплавили – золото в ньому коштує мільйони доларів.

Тепер, майже десять років потому, копія "Америки" – єдина, що залишилася, – знову виходить на публіку.

Мауріціо Каттелан, "Америка", 2016 / Фото Sotheby's

18 листопада 2025 року її виставлять на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку під час вечірніх торгів сучасного мистецтва.

Довідка: Sotheby's – це один із найвідоміших і найстаріших аукціонних домів у світі, заснований у 1744 році в Лондоні. Сьогодні його головні офіси розташовані в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Гонконзі.

Під час попереднього показу (з 8 до 17 листопада) скульптуру встановлять у туалетній кімнаті нової штаб-квартири Sotheby's у будівлі Бройєра. Відвідувачів пускатимуть по одному, щоб вони могли роздивитися золоту вбиральню зблизька, але користуватися нею буде заборонено.

Стартова ціна унітазу відповідатиме ринковій вартості золота, з якого вона зроблена, а це приблизно 10 мільйонів доларів. Оскільки ціна золота зараз оновлює рекорди, остаточна сума може зрости ще до початку торгів.

Що Каттелан хотів сказати унітазом "Америкою"?

Каттелан створив "Америку" у 2016 році – того ж року, коли Дональд Трамп став президентом США.

Назва та блискуче золото викликали безліч інтерпретацій, що поєднують скульптуру з американською політикою та надмірним багатством.

Художник зізнавався, що не планував жодних натяків на Трампа: ідея виникла ще в середині 2015 року, відразу після оголошення його кандидатури. Пізніше Білий дім попросив музей Ґуґґенгайма позичити картину Ван Гога "Пейзаж зі снігом" (1888), але кураторка Ненсі Спектор відмовила – натомість вона жартома запропонувала "Америку". У Білому домі на це не відповіли.

Каттелан називає зв'язок роботи з Трампом "ще одним шаром значення", але не головним. Як і його інша скандальна робота – банан "Комік", приклеєний до стіни скотчем і проданий за 6,2 мільйона доларів, – "Америка" висміює абсурди арт-ринку, влади й багатства.

Мауріціо Каттелан, "Комедіант", 2019 рік. Продано в листопаді 2024 року / Фото Sotheby's

Ця золота вбиральня – не просто предмет розкоші, а іронічний символ сучасного світу, у якому межа між цінністю мистецтва та вартістю матеріалу майже зникла. І цілком можливо, що вже скоро хтось із колекціонерів викладе кругленьку суму, щоб поставити цей гламурний "трофей" у власному домі.

