Грошей на дім не вистачило: жінка купила покинуту церкву і перетворює її на житло мрії

Австралійка Фанні Барлоу здійснила незвичайну покупку – вона придбала покинуту церкву через маркетплейс фейсбуку, бо не могла собі дозволити інше житло.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її історія швидко стала вірусною, адже незвичне житло, яке вона планує відновити, захопило тисячі користувачів мережі. Як виглядає церква, яку купила жінка, розповідаємо далі.

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Як жінка купила церкву

Фанні живе в Брісбені, де ціни на нерухомість значно вищі за її фінансові можливості. Щоб уникнути високих витрат на житло та оренду, вона вирішила знайти більш доступний варіант.

Так, жінка натрапила на пропозицію купівлі покинутої церкви, яка коштувала всього 82 000 доларів – дешевше, ніж початковий внесок за звичайний будинок у Брісбені.

Оскільки банки не погодилися надати їй кредит на цю незвичну покупку, Фанні використала власні заощадження. Тепер вона повноправна власниця історичної будівлі, яку планує перетворити на затишний дім.

Як виглядає покинута церква: дивіться відео

Реставрація займе кілька років, але мета – зробити її придатною для життя до Олімпійських ігор у Брісбені, які відбудуться у 2032 році,

– ділиться жінка.

Після публікації відео в тікток про незвичну нерухомість, ролик переглянули понад 300 000 разів. Глядачі не тільки захоплюються рішенням австралійки, а й намагаються дізнатися більше про історію цієї будівлі.

Точно інформації про це наразі немає та й Фанні зосереджена на майбутньому. Вона планує відновити будівлю, зберігаючи її автентичний стиль, і створити в ній комфортний житловий простір.