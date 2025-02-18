Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее история быстро стала вирусной, ведь необычное жилье, которое она планирует восстановить, захватило тысячи пользователей сети. Как выглядит церковь, которую купила женщина, рассказываем дальше.

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Как женщина купила церковь

Фанни живет в Брисбене, где цены на недвижимость значительно выше ее финансовых возможностей. Чтобы избежать высоких расходов на жилье и аренду, она решила найти более доступный вариант.

Так, женщина наткнулась на предложение покупки заброшенной церкви, которая стоила всего 82 000 долларов – дешевле, чем первоначальный взнос за обычный дом в Брисбене.

Поскольку банки не согласились предоставить ей кредит на эту необычную покупку, Фанни использовала собственные сбережения. Теперь она полноправная владелица исторического здания, которое планирует превратить в уютный дом.

Как выглядит заброшенная церковь: смотрите видео

Реставрация займет несколько лет, но цель – сделать ее пригодной для жизни к Олимпийским играм в Брисбене, которые состоятся в 2032 году,

– делится женщина.

После публикации видео в тикток о необычной недвижимости, ролик просмотрели более 300 000 раз. Зрители не только восхищаются решением австралийки, но и пытаются узнать больше об истории этого здания.

Точно информации об этом пока нет и Фанни сосредоточена на будущем. Она планирует восстановить здание, сохраняя его аутентичный стиль, и создать в нем комфортное жилое пространство.