Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, они поделились своим увлекательным открытием в видео в тикток. Ролик быстро получил популярность. Как выглядит неожиданный дополнительный этаж жилья, рассказываем далее.

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Пара нашла в своем доме дополнительный этаж

В ролике, собравшем более 3,5 миллиона просмотров, можно увидеть, как владельцы по лестнице поднимаются в ранее неизвестное помещение. Они заметили, что этот уровень не был включен в описание дома 1890 года, который они недавно приобрели.

Пара демонстрирует на найденном этаже старые элементы, в частности обои и большое окно от пола до потолка, что подчеркивает его древность.

Кажется, там есть несколько помещений и комнат, большинство из которых пустые и заброшенные.

Как выглядит тайный этаж: смотрите видео

Давно здесь кто-то не жил,

– говорит женщина на видео, показывая пространство на мансарде.

Реакция пользователей тикток на ролик была удивительной, многие из них выражали восхищение найденными открытиями и предположения относительно возможного использования этих помещений.

Некоторые предположили, что мансарду могли использовать как "комнату разочарования", то есть помещения, которые, как говорят, применяли для сокрытия членов семьи, часто детей, с физическими недостатками или психическими заболеваниями.

"Это может быть комната для прислуги, а также “комната разочарования”. Но, честно говоря, это очень крутая находка, и я надеюсь, что у вас будет вдохновение для ее использования", "Эти окна были бы для меня просто подарком, когда я покупала дом", – писали люди.