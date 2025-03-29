Амбітне перетворення: маленька шафа жінки стала стильним офісом

Соцмережі підірвало відео перетворення захаращеної шафи на повноцінний офісний простір. Амбітним проєктом поділилась користувачка @atbessies.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, дівчина показала весь процес створення мініатюрного офісу у шафі у відео, що зібрало понад 919 тисяч переглядів. Як же тепер виглядає робочий простір жінки, розповідаємо далі.

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Як жінка зробила офіс у шафі

У підписі до відео блогерка зазначила, що всі сміялися, коли вона сказала, що хоче перетворити свою стару шафу на крихітне офісне приміщення. Однак у результаті її проєкт вразив багатьох та викликав як захоплення, так і скептицизм у коментарях.

На початку відео вона демонструє вбудовану шафу, заставлену полицями, коробками з речами та одягом. Потім вона повністю очищає простір, демонтує зайві конструкції та береться за ремонт.

Наступні кадри показують, як жінка вирізає велику дошку та фарбує краї дверного отвору.

Як жінка облаштувала офіс у шафі: дивіться відео

А фінал відео відкриває стильний мінімалістичний офіс: невеликий письмовий стіл, зручне крісло на колесах і полиці вздовж стін. Колишня непоказна шафа перетворилася на елегантний і функціональний робочий куточок.

Таке перетворення викликало хвилю обговорень у коментарях. "Вау, яка трансформація!", "Чому люди хейтять? Це виглядає так затишно!", – писали люди.

Втім, не всі користувачі були у захваті. Дехто висловлював скептицизм: "Ти, мабуть, жартуєш? Клаустрофобія…", "Я б боялася викотитися з тієї шафи задом наперед. Але виглядає чудово!".

До речі, як доводить досвід не тільки цієї дівчини, щоб створити комфортний домашній офіс, не потрібно багато – насамперед достатньо обрати зручне місце для роботи.