Незвичний проєкт своїми руками: перетворення вінтажної статуетки на раковину завоювало соцмережі

Робота своїми руками може перетворити навіть найпростіші речі у витвір мистецтва, що й довела Ебігейл Брауер Спат, відома в інстаграм під ніком @wanderingpeacockhouse.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її унікальний проєкт своїми руками, у якому вона використала знахідку з блошиного ринку, став справжнім хітом серед користувачів соціальної мережі. Що ж зробила жінка, розповідаємо далі.

До теми Ефектна лампа у стилі модерн лише з 2 речей: як зробити своїми руками

Як жінка перетворила знахідку з блошиного ринку на мистецтво

Під час відвідування блошиного ринку Ебігейл придбала постамент з латуні та мармуру у формі риби за 100 доларів (понад 4 тисячі гривень). Цей старовинний предмет одразу викликав у неї ідею перетворення.

Цю рибу можна було б продати як брухт за ту ж ціну, але я вирішила зробити з неї раковину, оскільки підставка мені не була потрібна,

– поділилась жінка.

У своєму відео, яке зібрало понад 139 тисяч переглядів, Ебігейл продемонструвала, як вона адаптувала постамент до нового використання. Вона спроєктувала кріплення для труб, обрала елегантний змішувач і гармонійно поєднала всі деталі. Результатом стала унікальна раковина, що відображає вінтажний стиль.

Як виглядає раковина зі статуетки: дивіться відео

Тепер ця раковина прикрашає будинок для оренди від Ебігейл, де поєднуються затишок та старовинна естетика. Інтер’єр будинку включає оголені дерев’яні балки, антикварні меблі та вітражі, створюючи атмосферу, яка підкорює гостей.

Публікація з раковиною не стала винятком та викликала шквал коментарів. "Це одна з найбільш незвичних раковин, які я коли-небудь бачив. Чудова робота!", "Це раковина Гаррі Поттера", "Дивовижна знахідка! Весела і чудова історія", – писали люди.