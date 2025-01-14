Справжнє дерево посеред кімнати: жінка перетворила гілку на незвичайну полицю

Звичайну гілку від дерева можна перетворити на незвичайний і водночас вишуканий елемент інтер'єру. До прикладу, з неї можна зробити фантастичну полицю.

Ідеєю такого хендмейд поділилася користувачка мережі. Як перетворити звичайну гілку на стильну полицю – розповідає 24 Канал з посиланням на Judit Martinez.

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Як зробити з гілки полицю

Напевно, мало хто міг уявити, що звичайну гілку від дерева можна перетворити на поличку для книг чи кімнатних квітів. Однак користувачка мережі поділилися сміливою ідеєю.

Так, вона взяла велику та розлогу гілку від дерева. Зробивши потрібні заміри, жінка видалила непотрібні гілки, частину відрізала і зашліфувала гілку. Також жінка відділила частину деревину, щоб зробити пласку основу для того, щоб закріпити полицю на стіні.

З дощечок жінка зробила полиці й розташувала їх так, ніби вони є частиною гілки. Коли вся конструкція була готова, то її можна покрити фарбою та лаком.

У результаті жінка створила неймовірну полицю для книг чи кімнатних рослин.

Незвичайна полиця з дерева: дивіться відео

Користувачі мережі гідно оцінили старання жінки та залишають сотні позитивних коментарів, а за тиждень відео вподобали понад 3 мільйони користувачів.