Подорож у минуле: жінка показала свою недоторкану дитячу спальню в будинку батьків

Кеті Керролл, яка виросла у штаті Техас, створила хвилю ностальгії у тікток, показавши свою дитячу спальню, що залишилася недоторканою з часів її юності.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її відео, яке набрало понад 440 000 переглядів, стало справжнім вікном у минуле для міленіалів. Як виглядала спальня Кеті, коли вона ще вчилась у школі, розповідаємо далі.

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Як виглядає недоторкана спальня з минулого

Під звуки легендарного треку "Champagne Supernova" гурту Oasis, Кеті показала пам’ятки своєї юності, викликаючи теплі спогади та захоплення глядачів.

Читати коментарі було дуже весело. Старші глядачі згадували, що відео нагадує їм старі спальні їхніх дочок, тоді як багатьом з поколінням Z сподобалося зазирнути в минуле,

– каже жінка.

У відео вона показує старі квитки на концерти, численні фотографії, зроблені на цифрову камеру, та ляльку Spice Girls. Для багатьох міленіалів ці речі стали символами їхньої молодості. Окрім цього, вона демонструє програвач для компакт-дисків і пам’ятні речі зі шкільних вечорів.

Як виглядає спальня з минулого: дивіться відео

Дехто назвав мене "тією дівчиною", що змусило мене сміятися, бо в підлітковому віці я завжди старалася бути крутою, але такою себе не почувала,

– розповіла Кеті.

Для багатьох міленіалів її відео стало своєрідною терапією, яка дозволила повернутися у часи без мобільних телефонів і соціальних мереж. Ролик зібрав лавину коментарів.

"Це було фізично боляче. Але дякую", "О, якби я тільки була популярною американською підліткою у ті часи", "Це така ностальгія, що аж боляче", – писали люди.