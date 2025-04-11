Жінка намагалась зробити швидке оновлення ванної, але ремонт пішов не за планом: що сталося
- Американська контент-мейкерка Крісті Леттерлі почала невелике оновлення ванної кімнати, яке перетворилося на повноцінний ремонт через виявлені серйозні пошкодження деревини та корозію труб.
- Загальна вартість ремонту, який вона виконала переважно самостійно, склала менше ніж 20 000 гривень, значною мірою завдяки запасам матеріалів.
Звичайне бажання трохи прикрасити гостьову ванну кімнату перетворилося для американської контент-мейкерки на повноцінний ремонт із заміною труб і підлоги.
Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, відео з процесом, яке Крісті Леттерлі опублікувала на своєму каналі @designingparkside, зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Що пішло не так під час її реновації, розповідаємо далі.
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Як невелике оновлення перетворилось на повноцінний ремонт ванної
Як каже Крісті, спочатку планувалося лише трохи оновити інтер’єр: замінити кран і освіжити вигляд кімнати. Але після зняття раковини виявилися глибші проблеми – значні ушкодження деревини через воду.
Я планувала просто замінити кран. Але стільниця була дуже пошкоджена, і довелося її зняти. Потім побачила, що шафи теж постраждали від вологи, тому їх також довелося демонтувати,
– розповіла блогерка.
Ремонт продовжував набирати обертів: виявилася іржа на водопровідних трубах, протікання біля унітаза, несправні клапани, які через корозію було складно зняти. У якийсь момент авторка зізналася, що пошкодувала про своє рішення.
Як виглядає ванна жінки: дивіться відео
Я б хотіла просто зачинити ці двері й удати, що цієї ванної кімнати не існує,
– ділиться Крісті.
Проте, попри труднощі, вона впоралася з переважною частиною робіт самостійно, залучивши свого нареченого лише для складного демонтажу іржавих труб.
Після заміни комунікацій, усунення пошкодженої підлоги та оновлення інтер’єру, ванна кімната отримала нове життя. А загальна вартість ремонту склала менше ніж 500 доларів (близько 20 000 гривень) – значною мірою завдяки тому, що блогерка мала частину матеріалів у запасі.
До слова, не всі власники житла є такими старанними. Нещодавно один орендодавець продемонстрував нестандартне розв'язання проблеми з туалетом, яке, втім, важко назвати найкращим рішенням.