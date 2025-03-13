Соцмережі у захваті: жінка зробила вдома маленький супермаркет замість холодильника

Уявіть собі холодильник, який виглядає як мінісупермаркет прямо у вашому домі. Саме таку унікальну концепцію втілила 30-річна Меган Лаваллі з США.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її незвичайний підхід до зберігання продуктів привернув увагу мільйонів користувачів тікток. Як жінка створила магазин вдома, розповідаємо далі.

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Незвичайна ідея, що підкорила мережу

Меган, мама та блогерка, поділилася відеоекскурсією по своєму ексклюзивному холодильнику в тікток. Усього за тиждень ролик набрав понад 2 мільйони переглядів.

Я побудувала у своєму домі маленький супермаркет. Давно хотіла створити подібний холодильник і нарешті здійснила мрію,

– розповідає жінка у відео.

Її холодильний простір дійсно нагадує мінімаркет з дерев’яними кошиками та полицями, заповненими свіжими фруктами, овочами, сирами та іншими продуктами. Окремо є сніданкова зона зі скляними баночками, наповненими горіхами та пластівцями, а також полички з хлібом і соками. На одній зі стін холодильника теж розташовані кошики з квітами, які добре зберігаються в ідеальних умовах.

Меган пояснює, що надихалася традиційними підвалами, де зберігалися продукти у контрольованих умовах. Оскільки місто, у якому живе жінка, доволі вологе, багато продуктів – такі як хліб, горіхи, крупи – швидко псуються.

Як виглядає домашній магазин: дивіться відео

Я створила простір, де можна довше зберігати сухі продукти, свіжі овочі, фрукти та квіти. Це справжня зміна правил гри,

– зазначила вона.

Ідея Меган виникла завдяки її багаторічному досвіду роботи в ресторанах, де використовуються холодильні камери для зберігання продуктів. Вона хотіла поєднати їхню ефективність з естетикою домашнього простору.

Раніше холодильник був частиною кухні, поки не був переобладнаний у рамках капітального ремонту будинку. Температура в ньому може досягати 20°C, що забезпечує оптимальні умови для зберігання овочів, фруктів, круп та випічки.

Створювати домашній супермаркет для гарного зберігання продуктів – не обов'язково. Належний догляд та обслуговування можуть продовжити термін служби холодильника та його ефективність, навіть якщо він абсолютно звичайний.

Водночас, аби створити ідеальний вигляд камери зберігання, американка працювала з дизайнером інтер’єрів, яка використала старовинну деревину та вапняк для автентичного вигляду холодильника.

Моє бачення нарешті ожило. Це здійснення мрії,

– ділиться Меган.

Вона наголошує, що тепер її натхнення до приготування їжі значно зросло, адже всі продукти видно одразу, і ними легко користуватися.