Жінка вирішила пофарбувати свій будинок у рожевий колір. Від шпалер до посуду – усе, ніби з лялькового будинку Барбі.

Незвичайний будинок розташований у Великій Британії. Детальніше про нього повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Як виглядає повністю рожевий дім?

Художниця Мег разом зі своїм чоловіком Робом живе у рожевому будинку, інтер'єр якого жінка створила своїми руками. Так, 26-річна жінка розповіла, що рожевий – це відображення її особистості, тому вона вирішила оформити дім саме у такому стилі.

Найбільше Мег пишається своєю рожевою кухнею. Саме ця кімната першою оновилася у домі. Мег вважає, що рожева кухня створена у балансі м'якості та тепла й водночас – має сміливий вигляд.

Який вигляд має інтер'єр – більше у галереї

Усі кімнати Мег разом з чоловіком Робом облаштовувала самостійно. Так, після кухні подружжя зробило рожевий ремонт у спальні, коридорі, вітальні, а останньою перевтілилася ванна кімната. Загалом, усі ремонтні роботи вдалося виконати за 3 роки.

Рожевий будинок Мег: дивіться відео

