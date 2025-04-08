Жінка перетворила звичайний сад на розкішну зону для відпочинку: неймовірні фото до та після

Прибудинкову територію можна перетворити на розкішну зону для відпочинку. У мережі жінка поділилася власним неймовірним перевтіленням та вразила користувачів ефектним результатом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @cpaz888888.

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Ідея, як облаштувати подвір'я

У тіктоці жінка поділилася результатом, як вона облаштувала подвір'я у новозбудованому будинку. Так, авторка відео показала кожен з етапів та пояснила, які роботи у власному саду зробила.

Так, спочатку жінка вирішила перефарбувати звичну коричневу огорожу на стильний та трендовий відтінок – темно-сірий. Також на початковому етапі навколо будинку проклали доріжку, облаштували місце для сміттєвих баків та постелили бруківку у деяких місцях.

В одному з кутків облаштували зону зі столом та стільцями. Жінка вирішила зробити зону трикутною, аби у саду залишилося більше зеленої зони. Також у саду встановили бар.

Як змінювався сад – більше у галереї

Але особливою родзинкою стало джакузі.



Джакузі у саду / Фото з тіктоку @cpaz888888

Крім того, на подвір'ї облаштували розкішну зону для барбекю, а щоб поєднати усі куточки фантастичного саду – встановили мінімалістичну доріжку з каменів.

У результаті звичайний сад перетворився на справжній райський куточок.

Сад після облаштування – більше у галереї

Сад до та після: порівняйте фото

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