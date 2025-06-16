Попередні власники благали не змінювати дім: відео жінки про ремонт стало вірусним у соцмережах

Відео американської блогерки Джейсі Марі Сміт, у якому вона розповіла про реакцію попередніх власників свого будинку на запланований ремонт, стало вірусним у тікток.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ролик зібрав понад 2,3 мільйона переглядів і викликав емоційний відгук у тисяч користувачів. Що ж особливого в ремонті жінки, розповідаємо далі.

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Ремонт, що став вірусним у соцмережах

У своєму відео Джейсі пояснює, що колишні власники будинку, збудованого ще у 1959 році, благали не проводити ремонт. Вони були емоційно прив’язані до оселі, де провели чимало років, і не хотіли, щоб вона перетворилася на черговий безликий об’єкт інвестора.

Але для нової власниці оновлення будинку стало особистим проєктом, продиктованим потребами її родини та бажанням створити комфортне сучасне середовище.

Будинок був у нашому ціновому діапазоні, підходив за розміром і знаходився в тому районі, де ми хотіли жити. Ми завжди планували зробити його таким, як хочемо,

– розповідає жінка.

Втім, у коментарях до її відео користувачі розділилися. Частина аудиторії виступила проти змін, назвавши їх знищенням шарму дому. Дехто ностальгував за попереднім інтер’єром, навіть якщо той уже давно втратив автентичність. Але Джейсі запевнила, що шарму середини XX століття у цьому будинку давно не залишилося – його суттєво перебудували ще на початку 2000-х років.

Як виглядає дім після ремонту: дивіться відео

Це не був дім з особливою історичною цінністю чи характером. Ми не стерли нічого важливого – ми створили свій простір з нуля,

– підкреслила вона.

Джейсі наголошує – її мета не в тому, щоб стерти сліди минулого, а в тому, щоб створити простір, який відповідає її способу життя.

Ключовою частиною реконструкції став ремонт ванних кімнат. Старомодні інтер’єри поступилися місцем світлому дизайну в стилі спа: сучасна сантехніка, натуральні відтінки, чисті лінії.

Ми хотіли, щоб ванні кімнати були затишними та функціональними. Зараз головна ванна – моя улюблена кімната в усьому домі,

– додала Сміт.

Інтернет-спільнота загалом оцінила результати. "Це виглядає так, ніби з журналу!", "Раніше було жахливо, а зараз – просто чудово", – писали люди. Дехто навіть став на захист авторки, нагадавши, що після продажу будинок перестав належати попереднім власникам.

До слова, після придбання нового будинку важливо підготуватися до переїзду, а саме викинути 10 категорій речей, яких варто позбутися.