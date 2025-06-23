Справжня Нарнія: дизайнерка здивувала соцмережі чарівним потаємним ходом у своїй шафі

Шафа, що веде до таємної кімнати, як у "Хроніках Нарнії", стала реальністю завдяки дизайнерці Лорен Лісс зі США.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у короткому ролику на YouTube-каналі вона показала, як звичайна на вигляд шафа перетворюється на двері у ще одну кімнату, приховану за задньою стінкою. Як виглядає цей потаємний хід, розповідаємо далі.

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Як дизайнерка заховала прохід до кімнати у шафі

Ідея, натхненна улюбленими дитячими книжками, стала втіленням дитячої мрії самої Лорен.

Цей дверний отвір, натхненний Нарнією, був у моєму списку бажань з дитинства,

– розповіла вона і додала, що завжди прагне додати до своїх інтер’єрів елемент несподіванки й чарівної історії.

Як виглядають таємні двері: дивіться відео

Коли дизайнерка зрозуміла, що планування будинку дає ідеальну можливість влаштувати секретний прохід, вона не зволікала. Її підрядник вирізав задню стінку шафи й облаштував невидимі двері, які в зачиненому вигляді виглядають, як звичайна стіна з полицями.

Тепер дітям Лорен надзвичайно весело показувати цю таємницю гостям, які не підозрюють, що шафа ховає прохід до ще однієї кімнати.

У коментарях до ролика, в якому жінку поділилась своїм незвичним дизайном, глядачі не стримували захвату: хтось згадував Нарнію, хтось – Алісу в країні чудес. А дехто навіть давав поради, як удосконалити простір. "Було б круто додати м’який куточок або книжкову шафу всередині!", – написав один користувач.

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