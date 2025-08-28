Відео, де відмивають квартиру від диму після того, як 10 років там ніхто не прибирав, стало вірусним у тікток.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, роликом, що зібрав 10,1 мільйона переглядів, поділилася Кейлі Марі Грін, яка й займалась очищенням житла. Як воно змінилось після прибирання, розповідаємо далі.

Як очистили квартиру, що вся була забруднена димом?

На відео видно, як плями диму відтирають з кондиціонера, а також з дверей та підлоги. Останні 10 років у помешканні жила людина, що регулярно палила, і це призвело до значного забруднення житла.

Нам знадобилося вісім днів, щоб позбутися плям і запахів,

– каже Кейлі Марі Грін.

У своєму відео вона показала, як у результаті прибирання з меблів сходять шари бруду, повертаючи речам первісний вигляд.

Як дим забруднив квартиру: дивіться відео

Глядачів, що побачили ролик про прибирання у квартирі, шокувала сцена, зафіксована у вірусному відео.

"Хіба це не справді небезпечно?", "На жаль, на мою думку, жодне прибирання не зробить це місце придатним для життя", "Це бридко. Я ніколи не курила, ніколи не куритиму... Я дружила з людьми, чиї батьки курили, і я буквально не могла бути поруч з ними, не отримавши нападу астми", "Немає способу приховати запах сигарет. Уявіть собі ці легені!", – писали люди.

Як уникнути такої ситуації в будинку?

Аби житло поступово не перетворилося на справжнє скупчення бруду та сміття, важливо регулярно прибирати вдома.

Для цього слід спробувати впровадити деякі звички, які допоможуть полегшити щоденне підтримання чистоти, не створюючи стресу від потреби постійно влаштовувати генеральне прибирання, а також відмовитися від деяких звичних підходів до прибирання, що роблять дім ще бруднішим.