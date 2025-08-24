Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація, що зібрала понад 963 000 переглядів, продемонструвала, що не все перефарбування є однаково гарною ідеєю. Що пішло не так, розповідаємо далі.

Як перефарбування коридору перетворилося на катастрофу?

Жінка хотіла оновити свій нудний та білий коридор і додати трохи життя в простір. Спочатку вона планувала пофарбувати лише одну стіну і зробити її центром уваги, але незабаром проєкт розширився. Зрештою вона вирішила пофарбувати весь коридор, включаючи оздоблення.

Пізніше, коли вона відкрила банку з темно-зеленою фарбою, авторка ролика майже миттєво пошкодувала, але продовжила своє перетворення.

Як оновлення коридору пішло не за планом: дивіться відео

Розчарування поглибилось, коли вона завершила проєкт та показала результат чоловікові, який взагалі не підозрював про оновлення. Він був приголомшений та навіть не міг зрозуміти, у який колір пофарбовані стіни, адже вони виглядають не зеленими, а більше чорними.

Користувачі ж тікток підтримали жінку та порадили змінити освітлення у коридорі та придивитися до інших відтінків зеленого. "Це неправильний зелений. Забагато оливкового. Спробуйте щось із більш синіми відтінками", "Це неправильний відтінок. Візьміть яскравіший відтінок і переробіть", "Вам просто потрібне тепле освітлення", – писали люди.

До слова, щоб таких ситуацій не траплялося, варто знати хитрощі фарбування, які використовують дизайнери.