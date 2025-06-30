Топ-4 аромати, які приваблюють змій на подвір'я

Літо у самому розпалі, а тому небезпека зустріти змію на власному подвір'ї дуже висока. Як виявилося, приваблювати плазунів можуть і деякі аромати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Best Life.

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Пташиний послід та пташині гнізда

Експерти наголошують, що змії йдуть за запахом своєї здобичі. І оскільки більшість з них є хижаками, що влаштовують "засідку", вони влаштовуються в тих місцях, де залишається запах від їхньої здобичі. Так, змії можуть їсти пташині яйця, тому їхній запах, а також пернатих може привабити до подвір'я.

Також змій можуть приваблювати годівниці та поїлки для птахів.

Послід гризунів

Запах щурів, мишей або хом'яків може привабити багато видів змій. Навіть якщо гризунів немає поруч, запах їхнього посліду чи сечі приваблює плазунів. Також слід стежити, аби не було переповнених сміттєвих баків, у яких гризуни знаходять собі їжу.

Водойми та риби

Змій приваблює вода. Тому, якщо на подвір'ї є якісь водойми, невеликі фонтани або ставки з рибами, то це може бути причиною, чому у дворі з'явилися плазуни.

У таких випадках для захисту від змій можна по периметру нанести спеціальний засіб.

Феромони

Змії можуть відчувати феромони, які є особливими хімічними речовинами, що виділяються тваринами одного виду.

Звичайно, вони не харчуються іншими собі подібними, але ці феромони можуть сигналізувати про багато речей, зокрема про готовність знайти пару. Так, якщо на подвір'ї з'явилася одна змія, то згодом їх може стати більше.

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