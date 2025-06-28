Так, експерти радять посадити кілька видів рослин, які гарантовано додадуть приватності подвір'ю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Жасмин

Зірчастий жасмин – один з улюбленців садівників. Він приносить одночасно до саду приватність, красу та фантастичний аромат.

Ця вічнозелена витка рослина цвіте приголомшливими білими квітами влітку. Взимку її блискуче зелене листя червоніє, а з часом вона може вирости до восьми метрів у висоту та чотирьох метрів у ширину, що робить її ідеальною для створення великої природної ширми для приватності,

– наголосила експертка Шарлотта Макграттан.

Бамбук

Експерт з садівництва Аннеліз Бріллі каже, що бамбук може створити ідеальний вертикальний зелений "паркан", який додаватиме саду приватності. Головне – забезпечити для росту вологий ґрунт, який не пересихатиме влітку.



Навіщо садити бамбук / Фото Unsplash

Бук

Живоплоти з бука – ідеальний варіант для саду. Вони прості у догляді, довговічні та швидко ростуть, а також фільтрують сильні вітри, шум та забруднення.

Фотінія

Фотінія також ідеально пасує для створення живоплотів. Її вічнозелене овальне листя яскраво-червоного кольору приваблює око, додає подвір'ю барв, а також дозволяє створити затишний приватний куточок.



Фотінія / Фото Freepik

Кобея повзуча

Ще одним ідеальним варіантом є кобея повзуча. Вона швидко росте, має екзотичний вигляд з суцвіттями вишуканих кольорів, а ліани швидко створюють справжній зелений каркас.

Піттоспорум

Пітоспорум тонколистий – дуже приваблива рослина для саду. Своїм зеленим листям він додає елегантності та чудово прикрашає простір. Крім того, цей стійкий чагарник є ідеальним варіантом для створення зони для усамітнення.



Як додати приватності подвір'ю / Фото Freepik

Глід

Глід є популярною рослиною, щоб створити затишну атмосферу в саду. Густо переплетені гілки швидко ростуть та забезпечують надійну приватність.

Лавровишня

Лавровишня – один з найкращих варіантів для створення живоплотів. Це вічнозелена рослина, яка швидко росте, має велике листя та створює додаткову тінь та приватність.

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