Французькі футболісти Орельєн Чуамені, Жюль Кунде та Усман Дембеле нещодавно стали гостями подкасту The Bridge, де провели майже півтори години у відвертій розмові.

Як пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com, гравці ділилися думками не лише про футбол, а й про свої інтереси поза грою. Як любить проводити вільний час володар "Золотого м'яча" 2025 року Усман Дембеле, розповідаємо далі.

Яке хобі має Усман Дембеле?

Під час розмови Усман Дембеле зробив несподіване зізнання – він обожнює документальні фільми, зокрема ті, що розповідають про диктаторів.

Я дивлюся різні фільми на ARTE чи YouTube. Я люблю фільми про минуле, наприклад, про Другу світову війну. І про диктаторів. Мобуту (колишній диктатор Демократичної Республіки Конґо, – ред.) і, знаєте, того хлопця з Німеччини,

– сказав Дембеле.

Його товариші по збірній не стримували сміху, але Дембеле уточнив, що його інтереси не обмежуються Другою світовою війною.

Я також дивлюся матеріали про Сталіна. Не знаю чому, але саме такі історії мені цікаві,

– додав спортсмен.

Таке хобі викликало подив і жваве обговорення серед учасників подкасту, адже воно зовсім не схоже на звичні захоплення професійних спортсменів.

Яке хобі має Усман Дембеле: дивіться відео

Які хобі сьогодні популярні?

Як пише Verywell Mind, сьогодні у тренді "бабусині хобі". Зокрема, популярності набирають:

В'язання спицями та гачком.

Вишивка хрестиком.

Кераміка.

Живопис.

Садівництво.

Випічка.

Головоломки та настільні ігри.

Спостереження за птахами.

Квілтинг.

Що відомо про інші зіркові розваги?

Знаменитості також полюбляють різноманітні заняття і знаходять собі хобі до душі.

До прикладу, перелік інтересів Кейт Міддлтон доволі широкий – від гри на фортепіано до тенісу і навіть купання в холодній воді.

Водночас вона також пристрасна фотографка, яка зробила багато культових кадрів королівської родини.