Як пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com, гравці ділилися думками не лише про футбол, а й про свої інтереси поза грою. Як любить проводити вільний час володар "Золотого м'яча" 2025 року Усман Дембеле, розповідаємо далі.
До теми "Луї не може зупинитися": Кейт Міддлтон поділилася незвичним хобі свого сина
Яке хобі має Усман Дембеле?
Під час розмови Усман Дембеле зробив несподіване зізнання – він обожнює документальні фільми, зокрема ті, що розповідають про диктаторів.
Я дивлюся різні фільми на ARTE чи YouTube. Я люблю фільми про минуле, наприклад, про Другу світову війну. І про диктаторів. Мобуту (колишній диктатор Демократичної Республіки Конґо, – ред.) і, знаєте, того хлопця з Німеччини,
– сказав Дембеле.
Його товариші по збірній не стримували сміху, але Дембеле уточнив, що його інтереси не обмежуються Другою світовою війною.
Я також дивлюся матеріали про Сталіна. Не знаю чому, але саме такі історії мені цікаві,
– додав спортсмен.
Таке хобі викликало подив і жваве обговорення серед учасників подкасту, адже воно зовсім не схоже на звичні захоплення професійних спортсменів.
Яке хобі має Усман Дембеле: дивіться відео
Які хобі сьогодні популярні?
Як пише Verywell Mind, сьогодні у тренді "бабусині хобі". Зокрема, популярності набирають:
- В'язання спицями та гачком.
- Вишивка хрестиком.
- Кераміка.
- Живопис.
- Садівництво.
- Випічка.
- Головоломки та настільні ігри.
- Спостереження за птахами.
- Квілтинг.
Що відомо про інші зіркові розваги?
Знаменитості також полюбляють різноманітні заняття і знаходять собі хобі до душі.
До прикладу, перелік інтересів Кейт Міддлтон доволі широкий – від гри на фортепіано до тенісу і навіть купання в холодній воді.
Водночас вона також пристрасна фотографка, яка зробила багато культових кадрів королівської родини.