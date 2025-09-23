Как пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com, игроки делились мыслями не только о футболе, но и о своих интересах вне игры. Как любит проводить свободное время обладатель "Золотого мяча" 2025 года Усман Дембеле, рассказываем дальше.
К теме "Луи не может остановиться": Кейт Миддлтон поделилась необычным хобби своего сына
Какое хобби имеет Усман Дембеле?
Во время разговора Усман Дембеле сделал неожиданное признание – он обожает документальные фильмы, в частности те, рассказывающие о диктаторах.
Я смотрю разные фильмы на ARTE или YouTube. Я люблю фильмы о прошлом, например, о Второй мировой войне. И о диктаторах. Мобуту (бывший диктатор Демократической Республики Конго, – ред.) и, знаете, того парня из Германии,
– сказал Дембеле.
Его товарищи по сборной не сдерживали смеха, но Дембеле уточнил, что его интересы не ограничиваются Второй мировой войной.
Я также смотрю материалы о Сталине. Не знаю почему, но именно такие истории мне интересны,
– добавил спортсмен.
Такое хобби вызвало удивление и оживленное обсуждение среди участников подкаста, ведь оно совсем не похоже на привычные увлечения профессиональных спортсменов.
Какое хобби имеет Усман Дембеле: смотрите видео
Какие хобби сегодня популярны?
Как пишет Verywell Mind, сегодня в тренде "бабушкины хобби". В частности, популярности набирают:
- Вязание спицами и крючком.
- Вышивка крестиком.
- Керамика.
- Живопись.
- Садоводство.
- Выпечка.
- Головоломки и настольные игры.
- Наблюдение за птицами.
- Квилтинг.
Что известно о других звездных развлечениях?
Знаменитости также любят разнообразные занятия и находят себе хобби по душе.
К примеру, перечень интересов Кейт Миддлтон довольно широк – от игры на фортепиано до тенниса и даже купания в холодной воде.
В то же время она также страстный фотограф, которая сделала много культовых кадров королевской семьи.