Как пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com, игроки делились мыслями не только о футболе, но и о своих интересах вне игры. Как любит проводить свободное время обладатель "Золотого мяча" 2025 года Усман Дембеле, рассказываем дальше.

Какое хобби имеет Усман Дембеле?

Во время разговора Усман Дембеле сделал неожиданное признание – он обожает документальные фильмы, в частности те, рассказывающие о диктаторах.

Я смотрю разные фильмы на ARTE или YouTube. Я люблю фильмы о прошлом, например, о Второй мировой войне. И о диктаторах. Мобуту (бывший диктатор Демократической Республики Конго, – ред.) и, знаете, того парня из Германии,

– сказал Дембеле.

Его товарищи по сборной не сдерживали смеха, но Дембеле уточнил, что его интересы не ограничиваются Второй мировой войной.

Я также смотрю материалы о Сталине. Не знаю почему, но именно такие истории мне интересны,

– добавил спортсмен.

Такое хобби вызвало удивление и оживленное обсуждение среди участников подкаста, ведь оно совсем не похоже на привычные увлечения профессиональных спортсменов.

Какое хобби имеет Усман Дембеле: смотрите видео

Какие хобби сегодня популярны?

Как пишет Verywell Mind, сегодня в тренде "бабушкины хобби". В частности, популярности набирают:

Вязание спицами и крючком.

Вышивка крестиком.

Керамика.

Живопись.

Садоводство.

Выпечка.

Головоломки и настольные игры.

Наблюдение за птицами.

Квилтинг.

Что известно о других звездных развлечениях?

Знаменитости также любят разнообразные занятия и находят себе хобби по душе.

К примеру, перечень интересов Кейт Миддлтон довольно широк – от игры на фортепиано до тенниса и даже купания в холодной воде.

В то же время она также страстный фотограф, которая сделала много культовых кадров королевской семьи.