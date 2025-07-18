Несподіване місце, що приваблює комах у ванну кімнату: як цьому покласти край

Прибирання ванної кімнати часто здається нескінченною справою – миття дзеркал, чищення унітаза, розбір аптечки, прибирання бруду після душу.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, мало хто задумується, що одне з найулюбленіших місць для мурах і тарганів – це зовсім не ці речі. Де полюбляють оселятися шкідники, розповідаємо далі.

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Яке місце у ванній приваблює шкідників?

Фаворит мурах і тарганів – це тримач зубних щіток або база для електричних щіток. Причина проста: зубна паста й ополіскувач часто містять солодкі компоненти, а залишкова волога створює ідеальні умови для життя комах.

Особливо небезпечні місця – це основи для електричних зубних щіток, які довго залишаються вологими, або тримачі, в яких накопичується бруд. Якщо ви бачите темний наліт або плісняву на дні тримача – це сигнал негайно діяти.

Як зменшити ризик шкідників?

Експерти радять після кожного використання:

ретельно промивати й висушувати зубну щітку;

витирати тримач або базу щітки сухою ганчіркою або рушником;

не залишати зайву вологу у ванній кімнаті;

періодично очищати тримачі щіток від бруду.

Один із лайфхаків — швидко просушити основу зубної щітки феном. Це допоможе позбутися залишкової вологи, яка приваблює шкідників.

Шкідники у ванній можуть становити серйозну загрозу / Фото Freepik

Чому комахи у ванній – це не просто неприємність?

Мурахи й таргани переносять бактерії та хвороби, залишають сліди життєдіяльності – фекалії, скинуту шкіру і яйця. Навіть якщо ви не бачите комах, ці залишки можуть потрапити на зубну щітку й зашкодити вашому здоров’ю.

Особливу увагу слід приділяти місцям із підвищеною вологістю, наприклад, під раковиною або за шафками. Там комахи часто ховаються й розмножуються.

Як запобігти появі шкідників у ванній кімнаті?

Щоб мінімізувати ризик:

щоденно прибирайте ванну кімнату;

тримайте двері та вікна зачиненими або обладнайте їх сітками;

закривайте всі щілини, через які комахи можуть проникнути;

після душу вмикайте вентилятор або провітрюйте приміщення;

не залишайте вологі рушники або килимки на підлозі.

Що робити, якщо шкідники вже з’явились?

Побачили таргана чи мурах у ванній? Спочатку викиньте зубну щітку. Далі ретельно вимийте всю ванну кімнату, усуньте вологі ділянки та герметизуйте щілини. Якщо проблема не зникає, експерти радять звернутися до професійної служби дезінсекції.

До слова, зубна паста та щітка – не єдині приманки для комах. Є ще 7 речей, які приваблюють шкідників у дім.