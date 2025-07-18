Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, мало кто задумывается, что одно из самых любимых мест для муравьев и тараканов – это вовсе не эти вещи. Где любят селиться вредители, рассказываем дальше.

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Какое место в ванной привлекает вредителей?

Фаворит муравьев и тараканов – это держатель зубных щеток или база для электрических щеток. Причина проста: зубная паста и ополаскиватель часто содержат сладкие компоненты, а остаточная влага создает идеальные условия для жизни насекомых.

Особенно опасные места – это основы для электрических зубных щеток, которые долго остаются влажными, или держатели, в которых скапливается грязь. Если вы видите темный налет или плесень на дне держателя – это сигнал немедленно действовать.

Как уменьшить риск вредителей?

Эксперты советуют после каждого использования:

тщательно промывать и высушивать зубную щетку;

вытирать держатель или базу щетки сухой тряпкой или полотенцем;

не оставлять лишнюю влагу в ванной комнате;

периодически очищать держатели щеток от грязи.

Один из лайфхаков - быстро просушить основание зубной щетки феном. Это поможет избавиться от остаточной влаги, которая привлекает вредителей.

Вредители в ванной могут представлять серьезную угрозу / Фото Freepik

Почему насекомые в ванной – это не просто неприятность?

Муравьи и тараканы переносят бактерии и болезни, оставляют следы жизнедеятельности – фекалии, сброшенную кожу и яйца. Даже если вы не видите насекомых, эти остатки могут попасть на зубную щетку и навредить вашему здоровью.

Особое внимание следует уделять местам с повышенной влажностью, например, под раковиной или за шкафчиками. Там насекомые часто прячутся и размножаются.

Как предотвратить появление вредителей в ванной комнате?

Чтобы минимизировать риск:

ежедневно убирайте ванную комнату;

держите двери и окна закрытыми или оборудуйте их сетками;

закрывайте все щели, через которые насекомые могут проникнуть;

после душа включайте вентилятор или проветривайте помещение;

не оставляйте влажные полотенца или коврики на полу.

Что делать, если вредители уже появились?

Увидели таракана или муравьев в ванной? Сначала выбросьте зубную щетку. Далее тщательно вымойте всю ванную комнату, устраните влажные участки и герметизируйте щели. Если проблема не исчезает, эксперты советуют обратиться в профессиональную службу дезинсекции.

К слову, зубная паста и щетка – не единственные приманки для насекомых. Есть еще 7 вещей, которые привлекают вредителей в дом.