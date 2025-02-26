Як зробити спальню тихішою: ефективні способи звукоізоляції

Спальня – це місце відпочинку та релаксації, але часто зовнішній шум заважає повноцінному відновленню. Гул транспорту, телевізор у сусідній кімнаті або навіть звуки від сусідів можуть створювати дискомфорт.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, на щастя, існує багато способів звукоізоляції, які допоможуть зробити спальню спокійною та затишною. Що можна випробувати вдома, розповідаємо далі.

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Чому в будинку так шумно

Сучасні будинки зазвичай зводять з легких матеріалів, що сприяє поширенню звуку.

Крім того, спальні можуть межувати зі спільними стінами, каналами вентиляції або сантехнічними трубами, що також додає шуму.

А окрім внутрішніх джерел, зовнішні звуки проникають через вікна та двері, особливо якщо вони недостатньо герметичні.

Як зробити звукоізоляцію у спальні

Ось кілька ефективних способів мінімізувати шум у спальні та створити комфортну атмосферу.

Додайте ізоляцію та герметик.

Якщо у вас є можливість провести ремонт, варто розглянути варіант звукоізоляції стін та стелі. Додатковий шар гіпсокартону або спеціальна шумоізоляційна піна допоможуть значно зменшити рівень шуму. Також варто звернути увагу на дверні отвори та щілини – їх можна герметизувати акустичним герметиком.

Використовуйте м’які меблі та текстиль.

Жорсткі поверхні, такі як дерев’яні підлоги та меблі, відбивають звук і створюють відлуння. Щоб цього уникнути, додайте більше м’яких меблів: узголів’я ліжка, оббиті тканинами, плюшеві крісла, лавки та декоративні подушки.

Прості зміни можуть покращити звукоізоляцію / Фото Freepik

Переставте меблі.

Іноді навіть правильне розташування меблів може зменшити шум. Наприклад, книжкові полиці або шафи, розміщені біля спільних стін, можуть стати додатковим бар’єром для звуку. Також варто поставити ліжко подалі від стіни, яка межує з джерелами шуму.

Постеліть килим.

Килим – це не лише естетичний елемент, а й ефективний спосіб поглинання звуку. Щільний килим із товстою підкладкою значно зменшить рівень шуму, особливо якщо у вас тверда підлога.

Використовуйте щільні штори.

Товсті штори або акустичні портьєри можуть значно зменшити проникнення зовнішнього шуму. Вони також додають кімнаті затишку та елегантності. Якщо ви не хочете відмовлятися від легких штор, можна встановити подвійний карниз і використовувати як світлі, так і важкі штори.

Додайте більше рослин

Живі рослини не тільки покращують якість повітря, але й можуть поглинати звукові хвилі. Чим більше зелених насаджень у кімнаті, тим краще вони поглинають шум.