22 серпня, 06:28
Атака "Шахедами", просування ЗСУ: хронологія 1276 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1276 добу. Росіяни продовжують постійний терор цивільного населення й не полишають спроб окупувати якомога більше наших територій.

Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 22 серпня повідомляє 24 Канал.

04:30, 22 серпня

ЗСУ вибили ворога з села на Донеччині: огляд фронту ISW

Сили оборони нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Наші захисники встановили український прапор у селі Товсте, що у Волноваському районі Донеччини.

За даними аналітиків, російські загарбники мали певний успіх в напрямку міста Часів Яр.

02:27, 22 серпня

США припинили ділитися розвідкою про переговори Росії та України з альянсом "П'ять очей", – ЗМІ

США заборонили передавати союзникам з альянсу "П'ять очей" розвіддані. Вони стосуються мирних переговорів між Росією та Україною.

01:57, 22 серпня

Вибухи у Харкові

У Харкові й області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

01:06, 22 серпня

Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині

Наші військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області Росії. 

"Мадяр" розповів, що удар завдали бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.