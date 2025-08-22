Атака "Шахедами", просування ЗСУ: хронологія 1276 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1276 добу. Росіяни продовжують постійний терор цивільного населення й не полишають спроб окупувати якомога більше наших територій.
Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 22 серпня повідомляє 24 Канал.
Сили оборони нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Наші захисники встановили український прапор у селі Товсте, що у Волноваському районі Донеччини. За даними аналітиків, російські загарбники мали певний успіх в напрямку міста Часів Яр. США заборонили передавати союзникам з альянсу "П'ять очей" розвіддані. Вони стосуються мирних переговорів між Росією та Україною. У Харкові й області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. Наші військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області Росії. "Мадяр" розповів, що удар завдали бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
