Ризикована історія: хто може бути кандидатом від Демократичної партії

Експрезидент США Барак Обама не виступив із прямою підтримкою Камали Гарріс, як кандидата на посаду президента від Демократичної партії. Однак до обрання нового кандидата демократи не мають багато часу.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що демократи хочуть офіційну процедуру обрання. Для них ризиковано просто так підтвердити рішення Джо Байдена.

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Хто може бути кандидатом від Демократичної партії

Несвітайлов розповів, що нещодавно, крім Гарріс, були ще кандидати на цю посаду, а саме Ґевін Ньюсом та Піт Буттіджедж. Однак вони висловились в її підтримку. Теоретично вони можуть ще передумати.

Демократам варто сконсолідуватись навколо свого кандидата вже найближчими днями. Я не думаю, що вони будуть тягнути з обранням до партійного з'їзду, який відбудеться в серпні,

– підкреслив політолог.

Чому демократи хочуть офіційну процедуру

За словами Несвітайлова, демократи хочуть, аби процедура ухвалення рішення стосовно того, хто буде від них кандидатом на посаду президента, була публічною. У кандидата повинний бути певний рівень легітимності.

Байден провадив передвиборчу кампанію вже майже рік, його люди підтримували, за нього голосували на праймеріс. Він зараз знімає свою кандидатуру і просто так сказати, що замість нього буде Камала Гарріс чи хтось інший – ризикована історія,

– пояснив політолог.

Він розповів, що теоретично у Гарріс легітимність серед демократів найбільша, адже вона всю виборчу кампанію Байдена проходила з ним поруч. Однак все одно демократи захочуть провести певну офіційну процедуру, аби зупинитись на одному кандидаті, ґрунтуючись на об'єктивних чинниках.

В Обами до віцепрезидентки може бути скепсис, бо вона не запам'яталась серйозними особистими досягненнями на своїй посаді. Вона не є найвпливовішою серед демократів. Камала мала свою сферу відповідальності – врегулювання міграційної кризи в США.

З цим завданням вона не дуже добре впоралась. Інших значних досягнень немає. Виходить, що її кандидатство пов'язано виключно з досягненнями адміністрації Байдена,

– зауважив Несвітайлов.