Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що демократи хочуть офіційну процедуру обрання. Для них ризиковано просто так підтвердити рішення Джо Байдена.

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Хто може бути кандидатом від Демократичної партії

Несвітайлов розповів, що нещодавно, крім Гарріс, були ще кандидати на цю посаду, а саме Ґевін Ньюсом та Піт Буттіджедж. Однак вони висловились в її підтримку. Теоретично вони можуть ще передумати.

Демократам варто сконсолідуватись навколо свого кандидата вже найближчими днями. Я не думаю, що вони будуть тягнути з обранням до партійного з'їзду, який відбудеться в серпні,

– підкреслив політолог.

Чому демократи хочуть офіційну процедуру

За словами Несвітайлова, демократи хочуть, аби процедура ухвалення рішення стосовно того, хто буде від них кандидатом на посаду президента, була публічною. У кандидата повинний бути певний рівень легітимності.

Байден провадив передвиборчу кампанію вже майже рік, його люди підтримували, за нього голосували на праймеріс. Він зараз знімає свою кандидатуру і просто так сказати, що замість нього буде Камала Гарріс чи хтось інший – ризикована історія,

– пояснив політолог.

Він розповів, що теоретично у Гарріс легітимність серед демократів найбільша, адже вона всю виборчу кампанію Байдена проходила з ним поруч. Однак все одно демократи захочуть провести певну офіційну процедуру, аби зупинитись на одному кандидаті, ґрунтуючись на об'єктивних чинниках.

В Обами до віцепрезидентки може бути скепсис, бо вона не запам'яталась серйозними особистими досягненнями на своїй посаді. Вона не є найвпливовішою серед демократів. Камала мала свою сферу відповідальності – врегулювання міграційної кризи в США.

З цим завданням вона не дуже добре впоралась. Інших значних досягнень немає. Виходить, що її кандидатство пов'язано виключно з досягненнями адміністрації Байдена,

– зауважив Несвітайлов.