Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что демократы хотят официальную процедуру избрания. Для них рискованно просто так подтвердить решение Джо Байдена.

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Кто может быть кандидатом от Демократической партии

Несвитайлов рассказал, что недавно, кроме Харрис, были еще кандидаты на эту должность, а именно Гэвин Ньюсом и Пит Буттиджедж. Однако они высказались в ее поддержку. Теоретически они могут еще передумать.

Демократам стоит консолидироваться вокруг своего кандидата уже в ближайшие дни. Я не думаю, что они будут тянуть с избранием до партийного съезда, который состоится в августе,

– подчеркнул политолог.

Почему демократы хотят официальную процедуру

По словам Несвитайлова, демократы хотят, чтобы процедура принятия решения относительно того, кто будет от них кандидатом на пост президента, была публичной. У кандидата должен быть определенный уровень легитимности.

Байден вел предвыборную кампанию уже почти год, его люди поддерживали, за него голосовали на праймерис. Он сейчас снимает свою кандидатуру и просто так сказать, что вместо него будет Камала Харрис или кто-то другой – рискованная история,

– объяснил политолог.

Он рассказал, что теоретически у Харрис легитимность среди демократов самая большая, ведь она всю избирательную кампанию Байдена проходила с ним рядом. Однако все равно демократы захотят провести определенную официальную процедуру, чтобы остановиться на одном кандидате, основываясь на объективных факторах.

У Обамы к вице-президенту может быть скепсис, потому что она не запомнилась серьезными личными достижениями на своей должности. Она не является самой влиятельной среди демократов. Камала имела свою сферу ответственности – урегулирование миграционного кризиса в США.

С этой задачей она не очень хорошо справилась. Других значительных достижений нет. Получается, что ее кандидатство связано исключительно с достижениями администрации Байдена,

– отметил Несвитайлов.