Вбивство президента Гаїті організував "іноземець Майк", – New York Times
Джерело:New York Times
Організатором моторошного вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза був іноземець, на ім'я Майк. З іншими підозрюваними у вбивстві він говорив англійською та іспанською.
Про це заявив гаїтянський суддя Клеман Ноель. Саме він допитував двох підозрюваних у справі.
Важливо Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза
Обидва американці гаїтянського походження заявили, що були лише перекладачами та відмовляються визнати свою провину.
Що відомо про підозрюваних
Перший підозрюваний – американець Джеймс Солагес – проживав у Південній Флориді й раніше працював охоронцем в посольстві Канади в Гаїті. Про другого підозрюваного майже нічого не відомо. Суддя заявив, що це – 55-річний Джозеф Вінсент.
Обидва чоловіка наголосила, що їхня мета полягала в арешті президента країни у межах виконання ордера слідчого судді. Про вбивство, за словами підозрюваних, не мовилося.
Вбивство президента Гаїті: головне
- У ніч проти 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза, поранення отримала і його дружина.
- Наразі невідомо, хто саме стоїть за нападом, але глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.
- У посольстві заявили, що перша леді Мартін Моїз жива, але перебуває у лікарні. Інформація про її смерть не відповідає дійсності.
- Поліція Гаїті повідомила, що до вбивства президента Жовенеля Моїза причетні 28 осіб.