Вбивство президента Гаїті організував "іноземець Майк", – New York Times

9 липня 2021 , 20:53
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Джерело:

New York Times

Організатором моторошного вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза був іноземець, на ім'я Майк. З іншими підозрюваними у вбивстві він говорив англійською та іспанською.

Про це заявив гаїтянський суддя Клеман Ноель. Саме він допитував двох підозрюваних у справі. 

Важливо Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

Обидва американці гаїтянського походження заявили, що були лише перекладачами та відмовляються визнати свою провину. 

Що відомо про підозрюваних

Перший підозрюваний – американець Джеймс Солагес – проживав у Південній Флориді й раніше працював охоронцем в посольстві Канади в Гаїті. Про другого підозрюваного майже нічого не відомо. Суддя заявив, що це – 55-річний Джозеф Вінсент.

Обидва чоловіка наголосила, що їхня мета полягала в арешті президента країни у межах виконання ордера слідчого судді. Про вбивство, за словами підозрюваних, не мовилося.

Вбивство президента Гаїті: головне

  • У ніч проти 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза, поранення отримала і його дружина.
  • Наразі невідомо, хто саме стоїть за нападом, але глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.
  • У посольстві заявили, що перша леді Мартін Моїз жива, але перебуває у лікарні. Інформація про її смерть не відповідає дійсності.
  • Поліція Гаїті повідомила, що до вбивства президента Жовенеля Моїза причетні 28 осіб.
Додамо, що на Гаїті регулярно відбуваються акції протесту проти чинної влади. Вони почалися у листопаді 2018 року через проблеми в паливній галузі.
Автор: Альона Захарова