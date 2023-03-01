Хто з військовозобов'язаних підлягає бронюванню: детальний перелік

Уже понад рік в Україні триває загальна мобілізація. Водночас керівники певних підприємств та установ мають право забронювати від призову своїх працівників, якщо вони підпадають під певну категорію.

Слід сказати, що на початку лютого цього року уряд ухвалив нові правила бронювання військовозобов'язаних громадян нашої держави.

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Перелік категорій, що підлягають бронюванню без кількісного обмеження

Військовозобов'язані, які обіймають посади державної служби категорій "А" та"Б". Керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їхні заступники; керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники; працівники патронатних служб;

Військовозобов'язані, які обіймають посади першої – четвертої категорій (в органах місцевого самоврядування);

Військовозобов'язані керівники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступники;

Військовозобов'язані керівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступники;

Працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

Військовозобов'язані керівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та їх заступники;

Працівники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки.

Зауважимо також, що підлягають бронюванню 50% кількості військовозобов'язаних на дату подання списку від тих, хто:

обіймають посади п'ятої – сьомої категорій в органах місцевого самоврядування; працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

працюють на підприємствах, установах і організаціях.

Якщо є обґрунтована потреба, відсоток заброньованих військовозобов'язаних працівників може перевищувати 50%.

Наостанок згадаємо, що мобілізація в Україні буде продовжуватись до закінчення війни. Як запевняють в Збройних Силах, ніякими хвилями вона не відбувається. Водночас повістку можуть вручити усім військовозобов'язаним чоловікам, що мають від 18 до 60 років.