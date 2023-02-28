Про те, скільки триватиме мобілізація в Україні, які її особливості та кого призивають першими – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Варто нагадати, що мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, придатні за здоров'ям. Стан придатність здоров'я визначають військово-лікарські комісії, створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Кого мобілізують в Україні
В Україні призову підлягають усі громадяни, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі. Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач повідомив, що призиваються військові з досвідом та фахівці без досвіду.
Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями,
– сказав Роман Горбач.
Військовозобов'язані особи повинні приходити за викликом ТЦК для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.
Горбач наголосив, що зараз призивають також обмежено придатних – осіб, які мають захворювання, які спричиняють помірні порушення функцій організму.
Які є хвилі мобілізації і скільки вона триватиме
ЗСУ не підтверджує, що в Україні існують будь-які хвилі мобілізації, загальна мобілізація проголошена разом із воєнним станом та триває безперервно з 24 лютого 2022 року. Призиваються усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби, важливі спеціальності та придатні за станом здоров'я.
"Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – пояснив він.
Оскільки мобілізацію продовжили в Україні до 20 травня, тому наразі вона триватиме до 20 травня.