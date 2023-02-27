Деталі про проходження ВЛК розповіли адвокати "Юридичної сотні". Вони зазначили, що комісія не має усталених термінів.
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"Обмежень по термінах проходження військово-лікарської комісії у законодавстві не визначено", – написали юристи.
Зазначимо, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація.
Україна реформуватиме ВЛК
Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна зараз працює над пришвидшенням і спрощенням проходження ВЛК. Реформа на етапі обговорення з урядовцями, парламентарями, представниками ОП та військовими.
Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій, – заявив прем'єр.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що саме мають оновити у ВКЛ. Мовиться про 5 напрямків:
- запровадження електронної медичної інформаційної системи (МІС);
- електронні черги;
- електронний документообіг;
- кількість ВЛК;
- сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.