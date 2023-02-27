У Збройних Силах пояснили, чому повістки вручають на вулицях. Про це розповів майор Олександр Мельничук, інформує 24 Канал.

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Чому повістку можуть вручити на вулиці

Майор ЗСУ розповів, що повістки вручають на вулицях через пошук фахівців, на яких є запити. Їх присилають військові частини до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"У нас відповідно до мобілізаційних планів ТЦК отримує певне завдання на доукомплектування якоїсь частини, потрібна певна кількість людей. Або певна кількість спеціалістів за певними військовими спеціальностями ― артилеристи, кухарі", – зазначив Мельничук.

Тож саме тому військовозобов'язаних важливо стати на облік. За схемою, громадян із відповідними спеціальностями одразу шукають в реєстрі, який є в ТЦК.

Як було би правильно шукати цю людину – з переліку тих, хто стоїть на обліку в ТЦК. В принципі, є цей перелік, певна частина людей у перші дні прийшла,

– підкреслив майор ЗСУ.

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Чи мають право видавати повістки на роботі

Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК, він зобов'язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення працівників, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного ТЦК;

вручити працівникам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про тимчасово непрацездатних, тих, хто перебуває у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям військовозобов'язаного працівника до відповідного ТЦК.

Тож роботодавець може здійснювати оповіщення та вручати повістки підлеглим, але лише якщо отримав відповідне розпорядження від начальника ТЦК.