У 2023 році в Україні змінили правила ведення військового обліку та вручення повістки. Згідно з Постановою 1487 роботодавці не лише мають вести військовий облік працівників, прийняти на роботу або навчання військовозобов'язану особу можуть лише після взяття його на військовий облік, передає 24 Канал.

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Як мають вести військовий облік працівників

Роботодавці зобов’язані подавати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та інформувати про взяття на роботу та звільнення працівників, а також надавати інформацію про них, поки вони вважаються працівниками компанії:

роботодавці відправляють у семиденний термін до ТЦК інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов'язаного;

роботодавці мають здійснювати оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та видавати повістки.

Проте, видача повісток на роботі здійснюється за прописаними правилами.

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Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК, він зобов’язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення ПВР, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного ТЦК;

вручити ПВР повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про осіб з числа ПВР, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям ПВР до відповідного ТЦК.

Роботодавець може здійснювати оповіщення та вручати повістки своїм підлеглим, але лише якщо отримав відповідне розпорядження від начальника ТЦК.