В 2023 году в Украине изменили правила ведения военного учета и вручения повестки. Согласно Постановлением 1487 работодатели не только должны вести военный учет работников, принять на работу или обучение военнообязанное лицо могут только после взятия его на военный учет, передает 24 Канал.

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Как вести военный учет работников

Работодатели обязаны подавать в территориальные центры комплектования (ТЦК) и информировать о взятии на работу и увольнении работников, а также предоставлять информацию о них, пока они считаются работниками компании:

работодатели отправляют в семидневный срок в ТЦК информацию о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного;

работодатели должны осуществлять оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и выдавать повестки.

Однако выдача повесток на работе осуществляется по прописанным правилам.

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Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении ПВР, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить ПВР повестки о явке по вызову в ТЦК;

в письменном виде сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа ПВР, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий ТЦК.

Работодатель может осуществлять уведомления и вручать повестки своим подчиненным, но только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК.