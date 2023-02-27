В Вооруженных Силах объяснили, почему повестки вручают на улицах. Об этом рассказал майор Александр Мельничук, информирует 24 Канал.

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Почему повестку могут вручить на улице

Майор ВСУ рассказал, что повестки вручают на улицах из-за поиска специалистов, на которых есть запросы. Их присылают воинские части в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"У нас согласно мобилизационным планам ТЦК получает определенную задачу на доукомплектование какой-то части, нужно определенное количество людей. Или определенное количество специалистов по определенным военным специальностям ― артиллеристы, повара", – отметил Мельничук.

Именно поэтому военнообязанным важно встать на учет. По схеме граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК.

Как было бы правильно искать этого человека – из числа тех, кто стоит на учете в ТЦК. В принципе, есть этот перечень, определенная часть людей в первые дни пришла,

– подчеркнул майор ВСУ.

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Имеют ли право выдавать повестки на работе

Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении работников, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить работникам повестки о явке по вызову в ТЦК;

в письменном виде сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием военнообязанного работника в соответствующий ТЦК.

Поэтому работодатель может осуществлять оповещения и вручать повестки подчиненным, но только если получил соответствующее предписание от начальника ТЦК.