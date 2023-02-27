Грозит ли что-то этим мужчинам – рассказала юристка Виктория Тютюнникова. Напомним, ранее стало известно, могут ли забронированные от мобилизации работники уезжать за границу.
Важно Кому из мужчин можно выезжать из Украины во время военного положения
Что ждет мужчин, оставшихся за границей
По возвращении в Украину мужчины призывного возраста могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В таком случае грозит штраф от 3 400 до 5 100 гривен.
К уголовной ответственности могут привлечь только тех мужчин, которые получили повестку и сбежали из Украины. Им грозит от 3 – 5 лет лишения свободы.
Кто из мужчин может выезжать из Украины во время военного положения
- забронированные работники предприятий;
- мужчины с инвалидностью любой группы;
- временно непригодны к военной службе;
- лица, содержащие трех несовершеннолетних детей;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, проходящую военную службу;
- сотрудники Минобороны, СБУ, ВСУ;
- представители отдельных профессий (железнодорожники, работники авиации);
- спортсмены.