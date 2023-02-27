Грозит ли что-то этим мужчинам – рассказала юристка Виктория Тютюнникова. Напомним, ранее стало известно, могут ли забронированные от мобилизации работники уезжать за границу.

Важно Кому из мужчин можно выезжать из Украины во время военного положения

Что ждет мужчин, оставшихся за границей

По возвращении в Украину мужчины призывного возраста могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В таком случае грозит штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

Важно! Если мужчина нелегально пересекал границу, придется дополнительно оплатить от 3 400 до 8 500 гривен.

К уголовной ответственности могут привлечь только тех мужчин, которые получили повестку и сбежали из Украины. Им грозит от 3 – 5 лет лишения свободы.

Кто из мужчин может выезжать из Украины во время военного положения