Руководитель отдела пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Валерий Бойко рассказал Spravdi все детали.
Смотрите также Могут ли забронированные работники уезжать за границу: объяснение юриста
Список категорий меняли в течение года. Теперь он выглядит так:
- забронированные работники предприятий;
- мужчины с инвалидностью любой группы;
- временно непригодны к военной службе;
- лица, содержащие трех несовершеннолетних детей;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, проходящую военную службу;
- сотрудники Минобороны, СБУ, ВСУ;
- представители отдельных профессий (железнодорожники, работники авиации);
- спортсмены.
На какой период могут выехать волонтеры
По системе "Путь" можно выехать на 30 календарных дней со дня пересечения границы в отношении лиц, доставляющих гуманитарную помощь для нужд ВСУ.
На 60 календарных дней со дня пересечения границы – могут выезжать лица, осуществляющие грузовые перевозки.
Валерий Бойко подчеркнул, что Госпогранслужба не контролирует своевременный возврат лиц из-за границы, система "Путь" подконтрольна Укртрансбезопасности.
В случае выявления превышения срока пребывания лицом за границей, организация или структура, вносившая лицо в систему "Путь", блокирует это лицо. Разрешение такому человеку выезжать за границу по этой системе будет отменено.