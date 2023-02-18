Керівник відділу прикордонного контролю Держприкордонслужби України Валерій Бойко розповів для Spravdi усі деталі.

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Перелік категорій змінювали впродовж року. Тепер він має такий вигляд:

заброньовані працівники підприємств;

чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;

тимчасово непридатні до військової служби;

особи, які утримують трьох неповнолітніх дітей;

особи, які самостійно виховують дитину до 18 років;

чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину, яка проходить військову службу;

співробітники Міноборони, СБУ, ЗСУ;

представники окремих професій (залізничники, працівники авіації);

спортсмени.

На який період можуть виїхати волонтери

За системою "Шлях" можна виїхати на 30 календарних днів з дня перетину кордону щодо осіб, які доставляють гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.

Натомість на 60 календарних днів з дня перетину кордону – можуть виїжджати особи, які здійснюють вантажні перевезення.

Валерій Бойко наголосив, що Держприкордонслужба не контролює своєчасне повернення осіб з-за кордону, система "Шлях" підконтрольна Укртрансбезпеці.

У випадку виявлення перевищення терміну перебування особою за кордоном, та організація чи структура, яка вносила особу в систему "Шлях", блокує цю особу. Дозвіл такій людині виїжджати за кордон по цій системі буде скасовано.