Керівник відділу прикордонного контролю Держприкордонслужби України Валерій Бойко розповів для Spravdi усі деталі.
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Перелік категорій змінювали впродовж року. Тепер він має такий вигляд:
- заброньовані працівники підприємств;
- чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- особи, які утримують трьох неповнолітніх дітей;
- особи, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину, яка проходить військову службу;
- співробітники Міноборони, СБУ, ЗСУ;
- представники окремих професій (залізничники, працівники авіації);
- спортсмени.
На який період можуть виїхати волонтери
За системою "Шлях" можна виїхати на 30 календарних днів з дня перетину кордону щодо осіб, які доставляють гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.
Натомість на 60 календарних днів з дня перетину кордону – можуть виїжджати особи, які здійснюють вантажні перевезення.
Валерій Бойко наголосив, що Держприкордонслужба не контролює своєчасне повернення осіб з-за кордону, система "Шлях" підконтрольна Укртрансбезпеці.
У випадку виявлення перевищення терміну перебування особою за кордоном, та організація чи структура, яка вносила особу в систему "Шлях", блокує цю особу. Дозвіл такій людині виїжджати за кордон по цій системі буде скасовано.