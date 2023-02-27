Начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко объяснил, на основе каких данных выписали повестку. Что известно об инциденте – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Певцу Левицкому пришла повестка спустя 8 лет после его гибели: в ТЦК прокомментировали

Почему Левицкому отправили повестку

Александр Тищенко заявил, что повестки они выписывали по спискам, предоставленным в Шевченковской районной администрации.

Мы запросили, чтобы они подали нам списки тех, кто зарегистрирован на территории Шевченковского района. И по этим спискам, которые нам предоставили в электронном варианте, были выписаны всем повестки. Это не вина ТЦК, территориальный центр комплектования выписывает людям, стоящим на учете,

– заявил начальник Львовского ОТЦК.

Он также уточнил: "Шевченковская райадминистрация не уведомила нас, что этот человек умер".



Певцу Левицкому отправили повестку / Фото Марьяны Волошин

Что говорят в Шевченковском ТЦК и СП

Шевченковский территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявил, что не получал информацию о смерти Владислава Левицкого.

Левицкий Василий Ярославович 1985 года рождения, согласно представленному списку (№142523), зарегистрирован по адресу город Львов, улица Щурата 4, квартира 60,

– заявили в ТЦК и СП.

В докладе также добавили, что в учетно-алфавитной книге призывников 1985 рождения Шевченковского района Левицкого нет. Более того, нет другой информации о его пребывании на военном учете в районном территориальном центре комплектования.



Почему отправили повестку Левицкому / Фото Львовского ОТЦК и СП

В докладе они отметили, что вызывают военнообязанных и резервистов, проживающих на определенной территории, не состоящих на военном учете.

Что известно о повестке певцу Левицкому