Начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко объяснил, на основе каких данных выписали повестку. Что известно об инциденте – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте Певцу Левицкому пришла повестка спустя 8 лет после его гибели: в ТЦК прокомментировали
Почему Левицкому отправили повестку
Александр Тищенко заявил, что повестки они выписывали по спискам, предоставленным в Шевченковской районной администрации.
Мы запросили, чтобы они подали нам списки тех, кто зарегистрирован на территории Шевченковского района. И по этим спискам, которые нам предоставили в электронном варианте, были выписаны всем повестки. Это не вина ТЦК, территориальный центр комплектования выписывает людям, стоящим на учете,
– заявил начальник Львовского ОТЦК.
Он также уточнил: "Шевченковская райадминистрация не уведомила нас, что этот человек умер".
Певцу Левицкому отправили повестку / Фото Марьяны Волошин
Что говорят в Шевченковском ТЦК и СП
Шевченковский территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявил, что не получал информацию о смерти Владислава Левицкого.
Левицкий Василий Ярославович 1985 года рождения, согласно представленному списку (№142523), зарегистрирован по адресу город Львов, улица Щурата 4, квартира 60,
– заявили в ТЦК и СП.
В докладе также добавили, что в учетно-алфавитной книге призывников 1985 рождения Шевченковского района Левицкого нет. Более того, нет другой информации о его пребывании на военном учете в районном территориальном центре комплектования.
Почему отправили повестку Левицкому / Фото Львовского ОТЦК и СП
В докладе они отметили, что вызывают военнообязанных и резервистов, проживающих на определенной территории, не состоящих на военном учете.
Что известно о повестке певцу Левицкому
- Пользователь фейсбука Марьяна Волошин сообщила, что погибшему певцу Владиславу Левицкому пришла повестка. Стоит отметить, что она была выписана на имя певца – Василий Ярославович Левицкий.
- Представитель Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснял, что причины ошибки в скором времени выяснятся.
- В Минюсте объясняли, что паспорта, военно-учетные документы умерших лиц передаются в органы внутренних дел и нынешние ТЦК по месту регистрации смерти. Если при регистрации смерти документы не передали, об этом сообщают органы внутренних дел и военные комиссариаты.