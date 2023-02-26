Заметим, что Владислав – это не настоящее, а сценическое имя Левицкого. В паспорте он записан как Василий Ярославович, и именно на это имя пришла повестка, о чем сообщила пользователь фейсбука Марьяна Волошин. Кроме того, 24 Канал связался с ТЦК и СП Шевченковского района, чтобы выяснить, как так могло произойти.

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Каким был ответ ТЦК Львова

Собственно представитель территориального центра комплектации Юрий Синюшко констатировал, что причины этого вскоре выяснят. Вероятно, со временем появятся официальные объяснения о том, почему произошла эта ошибка.



Повестка певцу Левицкому, погибшему 8 лет назад / Фото Марьяны Волошин

Марьяна утверждает в своем сообщении, не подбирая слов, что эта ситуация недопустима. Однако следует понимать, что ТЦК могут иногда использовать устаревшие данные, поэтому и случаются такие эксцессы.

Паспорта, военно-учетные документы умерших лиц передаются в органы внутренних дел и военных комиссариатов (теперь ТЦК – 24 Канал) по месту регистрации смерти. Если при регистрации смерти указанные документы не были переданы, то об этом уведомляют соответственно органы внутренних дел и военные комиссариаты,

– говорится на сайте Минюста.

Общая мобилизация в Украине продолжается

Следует отметить, что с 24 февраля 2022 года на территории нашего государства введено военное положение и продолжается общая мобилизация военнообязанных лиц. Не так давно глава Львовского областного ТЦК отмечал, что повестку человеку вправе вручить представители этого учреждения фактически повсюду. Кроме того, это могут сделать:

представители органа местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.



Опровержение фейков в отношении вручения повесток / Картинка 24 Канала