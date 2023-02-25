То есть закон не определяет места для вручения повесток. Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко рассказал, что законодательство не определило порядка, где можно или нельзя вручать повестку.

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Где могут вручать повестки военнообязанным

Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства,
– заявил Тищенко.

По его словам, вручить военнообязанному повестку может:

  • представитель органа местного самоуправления;
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
  • управляющий многоквартирного дома;
  • должностное лицо территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Законно ли вручали повестки в Славском во Львовской области

"О вручении повесток на курортах – Львовская область не является исключением. У нас общая мобилизация. Вручение повесток может осуществляться где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать", – заявил Александр Тищенко.

Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки заметил, что повестку дают не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы военнообязанный сообщил о своем семейном состоянии, состоянии здоровья и другом.

Относительно того, будут ли вручать повестки дальше, на туристических курортах в частности, Александр Тищенко ответил: "Согласно указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так – продолжаются мобилизационные мероприятия".

Где законно вручать повестки украинцам

  • Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка.
  • То есть военнообязанному от 18 до 60 лет могут вручить повестку где угодно – по месту жительства или даже работы.
  • Юрист уточнил, что повестки разные: для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, повестка-призыв на срочную службу, мобилизационное распоряжение – повестка, которую вручают после прохождения медкомиссии, если мужчину признали годным к службе.
  • Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах. Поэтому не было бы необходимости вручать повестки в общественных местах. Подробнее о повестках – читайте здесь.