То есть закон не определяет места для вручения повесток. Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко рассказал, что законодательство не определило порядка, где можно или нельзя вручать повестку.

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Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства,

– заявил Тищенко.

По его словам, вручить военнообязанному повестку может:

представитель органа местного самоуправления;

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющий многоквартирного дома;

должностное лицо территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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"О вручении повесток на курортах – Львовская область не является исключением. У нас общая мобилизация. Вручение повесток может осуществляться где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать", – заявил Александр Тищенко.

Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки заметил, что повестку дают не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы военнообязанный сообщил о своем семейном состоянии, состоянии здоровья и другом.

Относительно того, будут ли вручать повестки дальше, на туристических курортах в частности, Александр Тищенко ответил: "Согласно указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так – продолжаются мобилизационные мероприятия".

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