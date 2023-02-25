То есть закон не определяет места для вручения повесток. Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко рассказал, что законодательство не определило порядка, где можно или нельзя вручать повестку.
К теме Могут ли забронированные работники уезжать за границу: объяснение юриста
Где могут вручать повестки военнообязанным
Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства,
– заявил Тищенко.
По его словам, вручить военнообязанному повестку может:
- представитель органа местного самоуправления;
- руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
- управляющий многоквартирного дома;
- должностное лицо территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Законно ли вручали повестки в Славском во Львовской области
"О вручении повесток на курортах – Львовская область не является исключением. У нас общая мобилизация. Вручение повесток может осуществляться где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать", – заявил Александр Тищенко.
Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки заметил, что повестку дают не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы военнообязанный сообщил о своем семейном состоянии, состоянии здоровья и другом.
Относительно того, будут ли вручать повестки дальше, на туристических курортах в частности, Александр Тищенко ответил: "Согласно указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так – продолжаются мобилизационные мероприятия".
Где законно вручать повестки украинцам
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка.
- То есть военнообязанному от 18 до 60 лет могут вручить повестку где угодно – по месту жительства или даже работы.
- Юрист уточнил, что повестки разные: для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, повестка-призыв на срочную службу, мобилизационное распоряжение – повестка, которую вручают после прохождения медкомиссии, если мужчину признали годным к службе.
- Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах. Поэтому не было бы необходимости вручать повестки в общественных местах. Подробнее о повестках – читайте здесь.