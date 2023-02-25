Тобто закон не визначає місць для вручання повісток. Начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко розповів, що наразі законодавство не визначило порядку, де можна чи не можна вручати повістку.

До теми Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон: пояснення юриста

Де можуть вручати повістки військовозобов'язаним

Фактично її можуть вручити особисто в руки всюди, в будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання,

– заявив Тіщенко.

За його словами, вручити військовозобов'язаному повістку може:

представник органу місцевого самоврядування;

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний;

управитель багатоквартирного будинку;

посадова особа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чи законно вручали повістки в Славську на Львівщині

"Щодо вручення повісток на курортах – Львівська область не є винятком. У нас загальна мобілізація. Вручення повісток може здійснюватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті – це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати", – заявив Олександр Тіщенко.

Начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вкотре зауважив, що повістку дають не для того, щоб людина йшла одразу воювати, а для уточнення облікових даних – щоб військовозобов'язаний повідомив про свій сімейний стан, стан здоров'я та інше.

Щодо того, чи будуть вручати повістки далі, на туристичних курортах зокрема, Олександр Тіщенко відповів: "Відповідно до указу президента України, воєнний стан продовжений до 20 травня 2023 року, і так, – продовжуються мобілізаційні заходи".

Де законно вручати повістки українцям