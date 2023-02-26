Зауважимо, що Владіслав це не справжнє, а сценічне ім'я Левицького. У паспорті він записаний як Василь Ярославович, та саме на це ім'я прийшла повістка, про що повідомила користувачка фейсбуку Мар'яна Волошин. 24 Канал сконтактував з ТЦК та СП Шевченківського району, аби дізнатися, як та так могло статися.

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Якою була відповідь ТЦК Львова

Власне, представник територіального центру комплектації Юрій Синюшко констатував, що причини цього незабаром з'ясують. Ймовірно, згодом з'являться офіційні пояснення стосовно того, чому трапилася ця помилка.



Повістка співакові Левицькому, який загинув 8 років тому / Фото Мар'яни Волошин

Пані Мар'яна стверджує у своєму дописі, не добираючи слів, що ця ситуація є неприпустимою. Однак потрібно розуміти, що ТЦК можуть інколи володіти застарілими даними, тому й трапляються такі ексцеси.

Паспорти, військово-облікові документи померлих осіб передаються до органів внутрішніх справ та військових комісаріатів (теперішніх ТЦК – 24 Канал) за місцем реєстрації смерті. Якщо при реєстрації смерті зазначені документи не були передані, то про це повідомляються відповідно органи внутрішніх справ та військові комісаріати,

– йдеться на сайті Мінюсту.

Загальна мобілізація в Україні триває

Слід до цієї теми згадати, що від 24 лютого 2022 року на території нашої держави введено воєнний стан та триває загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб. Не так давно очільник Львівського обласного ТЦК зазначав, що повістку людині мають право вручити представники цієї установи фактично всюди. Окрім того, це можуть зробити:

представники органу місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний;

управителі багатоквартирних будинків.



Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу