Начальник Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко пояснив, на основі яких даних виписали повістку. Що наразі відомо про інцидент – читайте у тексті 24 Каналу.

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Чому Левицькому відправили повістку

Олександр Тіщенко заявив, що повістки вони виписували за списками, які надали у Шевченківській районній адміністрації.

Ми зробили до них запит, щоб вони подали нам списки тих, хто зареєстрований на території Шевченківського району. І за цими списками, які нам надали в електронному варіанті, були виписані всім повістки. Це не вина ТЦК, територіальний центр комплектування виписує тим людям, які стоять на обліку,

– заявив начальник Львівського ТЦК.

Він також уточнив: "Шевченківська райадміністрація не повідомила нас, що ця людина померла".



Співаку Левицькому відправили повістку / Фото Мар'яни Волошин

Що кажуть в Шевченківському ТЦК і СП

Шевченківський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки заявив, що не отримував інформації про смерть Владислава Левицького.

Левицький Василь Ярославович 1985 року народження, згідно з поданим списком (№142523), зареєстрований за адресою місто Львів, вулиця Щурата 4, квартира 60,

– заявили в ТЦК і СП.

У доповіді також додали, що в обліково-алфавітній книзі призовників 1985 року народження Шевченківського району Левицького немає. Ба більше, немає іншої інформації про його перебування на військовому обліку в районному територіальному центрі комплектування.



Чому відправили повістку Левицькому / Фото Львівського ТЦК та СП

У доповіді вони зазначили, що викликають військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на певній території та не перебувають на військовому обліку.

Що відомо про повістку співаку Левицькому