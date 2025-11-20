Оператори Шахедів: хто такі “Сталінські Соколи” і чому цей підрозділ РФ став символом дронових атак?

У Росії культ "вєлікай пабєди" давно вийшов за межі державної пропаганди та набув відверто абсурдних форм. Поряд із "Безсмертним полком" і червоними прапорами тепер з’являються навіть напівприватні військові структури, які поєднують сучасні технології з радянською міфологією. Однією з таких закритих спільнот є оператори дронів-камікадзе "Шахедів" та "Гербер", що називають себе "Сталінськими Соколами". Їхня діяльність і символіка показують, як кремлівський режим намагається вдихнути нове життя в радянські фантоми, використовуючи їх у сучасній війні проти України.

У цьому матеріалі команда 24 Каналу провела журналістське розслідування, проаналізувавши сотні відкритих джерел, архівів і цифрових слідів, щоб уперше розповісти про маловідому, але дедалі впливовішу спільноту під назвою "Сталінські Соколи". Це російський військовий підрозділ, який поєднує технології безпілотників із радянською символікою, створює навколо себе образ "елітного дронового підрозділу", що нібито проводить операції для знищення ТЦК та СБУ в наших населених пунктах. Хто стоїть за рекрутингом до цієї структури, звідки вона бере ресурси, як формує власний міф і яким чином використовує медійні інструменти для легалізації. Про усе це читайте далі у нашому матеріалі.

Від приватної охорони до елітного підрозділу БпЛА: як перетворитися на операторів "Шахедів"?

Перші сліди нового підрозділу окупантів, який спеціалізується на запуску безпілотників, з’явилися ще влітку 2023 року. 19 червня на одному з російських ресурсів опублікували звичайний, на перший погляд, рекламний пост-оголошення про набір кандидатів до невідомої тоді структури. У ньому не було ані згадки про конкретні завдання, ані деталей місця служби.



Скриншот рекламного оголошення / Телеграм канал "Сталінскіє Соколи" ДЗЕН

Через рік після цього "Сталінські Соколи" вийшли з тіні, 2 липня 2024 року у телеграмі з’явився канал, який назвав себе офіційною сторінкою підрозділу. Уже наступного дня там з’явилося повідомлення про участь їхньої техніки у військовому параді в Білорусі. На фото можна побачити безпілотник типу "Герань", більш відомий як "Шахед".



Фото з параду / Телеграм канал підрозділу

У кінці липня інформаційний простір починають заповнювати повідомлення про новий тип безпілотника-приманки. 24 липня українські військові повідомили про перше збиття невідомого БпЛА під час нічної масованої атаки. 26 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк підтвердив, що Росія використовує новий тип дрона, якого раніше не було на фронті.

28 липня у телеграм-каналі "Сталінскіє Соколи" з’явилося відео з презентацією безпілотника під назвою "Гербера".



Скриншот посту / Телеграм канал "Сталінскіє Соколи"

Саме ця поява стала моментом, коли раніше невідомий підрозділ отримав своє обличчя, символ і публічну присутність. Ймовірно, саме тоді тактична група остаточно сформувалася з власною командною структурою, медійною підтримкою та визначеною бойовою роллю у системі російських дронових атак. В архіві їхнього сайту вдалося знайти оголошення про вакансії. Серед них була посада воєнізованої охорони, що може свідчити про походження підрозділу від приватної охоронної компанії.

Скриншот з вимогами до посади оператора БпЛА / Wayback Machine

Скриншот з вимогами до посади воєнізованої охорони / Wayback Machine

Скриншот з вимогами до посади інженера РЕБ / Wayback Machine

За допомогою OSINT-інструментів ми встановили пов’язані з "Соколами" номери телефонів і телеграм-акаунти.

+79270319708

Скриншот підписів номера в контактах / ОСІНТ-інструмент

+79173921942

Скриншот підписів номера в контактах / ОСІНТ-інструмент

Деякі з цих номерів дозволили простежити формування підрозділу. Після появи першого оголошення у червні 2023 року та запуску публічного каналу наступного року вдалося встановити ще одну лінію зв’язків. У двох номерах, пов’язаних із "Соколами", повторювалися підписи "ЧОП Новороссія" та "Патріот-Кремєнь".

Скриншот вигляду сайту організації "Патріот-Кремєнь" / Wayback Machine

Скриншот вигляду сайту "ЧОП Новороссія" / Wayback Machine

Архівні копії сайтів цих організацій свідчать, що вони були типовими сторінками приватних військових компаній. Російські віськкори зазначали, що "ЧОП Новороссія" лише формально вважається охоронною структурою, а її члени укладають стандартні контракти з Міністерством оборони РФ.



Скриншот посту / Російський Телеграм канал

Обидва сайти вже не існують, але використовували один і той самий контактний номер.



Скриншот контактів для зв’язку з "ЧОП Новороссія" / Wayback Machine

Ми додатково встановили, що обидва сайти були зареєстровані в один день 5 жовтня 2022 року. Така синхронність навряд чи випадкова. Вона свідчить про координацію дій ще на етапі створення інфраструктури, яка пізніше стала базою для формування кадрового та інформаційного каркаса підрозділу. Це означає, що підготовка "Сталінських Соколів" розпочалася задовго до їхнього виходу в публічний простір як частини більшої мережі, що поєднує військові структури, приватні компанії та медійні ресурси.

Зважаючи на досвід команди, цікавим виявилось те, що лише один номер пов’язаний зі "Сталінськими Соколами" ми змогли прив’язати до конкретної особи. Знайомтесь: Шахматов Даніл Сергєєвіч. Рекрутер в Алабуга Політех, який використовував номер +7 (927) 031 97 08 в старому рекламному пості навчального закладу.

Скриншот посту з номером, про який йшла мова / Російські джерела

Саме цей номер фігурував у всіх сайтах, які ми описували вище. А його нік в телеграмі, вказаний у пості, ідентичний до іншого відомого нам Телеграм акаунту "Сталінських Соколів" @DanilAlabuga.



Скриншот робочого профілю Шахматова Данила / Телеграм

Завдяки видаленій сторінці ВК ми змогли встановити справжню особистість одного з рекрутерів "Сталінських Соколів" Шахматова Данила та його нинішні соцмережі.

Фото Шахматова Данила / Російські джерела

Шахматов Данило Сергійович 27 березня 2002 року народження, номер телефону +79509459357.



Скриншот особистого профілю Шахматова Данила / Телеграм

Через інструмент Manticore ми встановили, що Шахматов працює в Алабузі з 21.03.2022 року.

Скриншот / Manticore

У 2025 році він продовжує свою діяльність на посаді HR на ОЕЗ "Алабуга".

ОЕЗ "Алабуга" — це особлива економічна зона, розташована в Республіці Татарстан (РФ), одна з найбільших у Росії. Формально вона створена для залучення інвестицій і розвитку високотехнологічного виробництва, проте останніми роками її все частіше пов’язують із військовими проєктами. На базі "Алабуги" діють навчальні програми з підготовки операторів дронів, виробничі лінії для складання безпілотників типу "Шахед", а також кадрові підрозділи, що беруть участь у формуванні нових воєнізованих структур, таких як "Сталінські Соколи".

Скриншот / Manticore

За хронологією подій ми встановили, що ОЕЗ "Алабуга" займалась рекрутингом новобранців до "ЧОП Новороссія" і "Патріот-Кремєнь" через свій HR-відділ, а можливо й була дотична до створення цих структур.

Ми ідентифікували такі номери та телеграм-акаунти, які, ймовірно, пов’язані з діяльністю підрозділу "Сталінські Соколи":

+79828214805

@DanilAlabuga

+79270319708

+79173921942

@StalinskieSokoly

+79196432329

@pvo_a

+79172800047

@stalinskiesokoly1

+6281355309232

@pilot_sokol

@St_sokoly

Від гри до ударів: як росіяни створюють імідж нового підрозділу

Не так давно російські війська почали уражати будівлі Територіальних центрів комплектування. Відповідальність за ці атаки публічно взяв на себе підрозділ "Сталінські Соколи". У російських і частині українських медіа з’явилися повідомлення, що нібито координати об’єктів передають місцеві жителі. Такі заяви є типовими інформаційними провокаціями, спрямованими на посів недовіри, паніки та розколу в українському суспільстві.

У публічних заявах та діях підрозділу прослідковується чіткий напрямок на піар і міфікацію. Оголошення початку так званої операції "Чістий Чернігов" і вибір як цілей об’єкти ТЦК та СБУ, які постійно в інформаційному полі нашого суспільства, це підтверджує.



Скриншот посту / Телеграм канал "Сталінскіє Соколи"

У публікаціях каналу та супутніх матеріалах ми виявили згадки про розважальний проєкт під назвою dronewars.

Скриншот сайту гри / dronewars

Скриншот геймплею гри / dronewars

Розробкою гри займався відповідний підрозділ в горезвісній ОЕЗ "Алабуга".



Інформація про сайт dronewars.su / Yapl

Це важлива деталь, бо посилює підозри про існування ширшої екосистеми, яка забезпечує технічну і кадрову підтримку нових формувань пов’язаних з Окремою економічною зоною.

З недавніх пір почався навіть продаж мерчу підрозділу.

Скриншот / Телеграм канал "Сталінскіє Соколи"

Послідовність цифрових слідів і медійних проявів створює ланцюжок від початкових оголошень про набір до відкритих операцій, корпоративної ігрофікації та міфікації підрозділу. Ця ланка не доводить усіх деталей, але дозволяє говорити про системність підходу, коли рекрутинг, інформаційна присутність і технічна підготовка взаємопов'язані.

Щодо відгуків про підрозділ, то вони не однозначні. Багато хто скаржиться на те, що після процесу подачі всіх документів, представник рекрутингово відділу зникає, а за допомогою даних, які особа надала починаються дзвінки від шахраїв.



Коментар про шахрайство з боку підрозділу / Телеграм



Коментар з недовірою до заяв підрозділу / Телеграм



Коментар з невдоволенням відбором до підрозділу / Телеграм



Коментар про шахрайство з боку підрозділу / Телеграм

До того ж "Сталінські Соколи" закупляють рекламні повідомлення в так званих російських моніторингових групах під час масованих обстрілів з використанням Шахедів та Гербер. Цей синхронний піар створює ілюзію "бойової присутності" враження, що підрозділ безпосередньо причетний до подій. Таким чином, формується контрольований медійний образ, який використовуватиметься у подальших етапах розвитку та легалізації формування в інформаційному просторі.



Скриншот проплаченого посту / Телеграм

Як "Сталінські Соколи" стали частиною дронової машини Росії

Поєднання історичної символіки, сучасних безпілотних технологій і продуманого медійного супроводу свідчить про координацію на рівні державних чи квазідержавних структур, а не аматорський характер утворення. Особливо показовим є залучення до цього процесу інституцій на кшталт ОЕЗ "Алабуга".

Паралельний розвиток рекрутингових платформ, рекламних кампаній, продажу символічного мерчу та використання "моніторингових" каналів для просування образу підрозділу свідчить про високий рівень організації інформаційної роботи. Такий підхід можна розглядати як складник ширшої пропагандистської й кадрової стратегії.

Ми також припускаємо наявність зв’язку між "Сталінськими Соколами" та відомим підрозділом "Рубікон". Цей зв’язок, імовірно, має кадровий або технічний характер і може пояснювати синхронність дій, а також схожість інформаційних кампаній.

Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" це російський військовий підрозділ, створений у 2024 році під керівництвом Міністерства оборони РФ для розробки, випробування та впровадження безпілотних літальних, наземних і надводних систем, а також підготовки операторів дронів і фахівців з робототехніки з метою посилення можливостей армії у сучасній війні.

У підсумку, "Сталінські Соколи" виглядають як елемент розгалуженої мережі, де поєднуються технології, інформаційні операції та контрольований піар. Їхня діяльність демонструє, як у сучасній війні Росія вибудовує не лише бойові підрозділи, а й цілі медіасистеми впливу, що діють паралельно у військовій, цифровій та суспільній площинах.