Деякі категорії в липні втратять право на відстрочку: кого можуть мобілізувати

В Україні триває воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Деякі військовозобов'язані громадяни мають право на відстрочку, однак вони її можуть втратити у липні.

Наразі питання надання відстрочки регулюється законопроєктом №10449 і чинним законом №3633-IX. Відтак, 9 категорій військовозобов'язаних втратять право на відстрочку в липні 2024 року, передає 24 Канал.

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Хто втратить право на відстрочку в липні

З 1 липня 2024 року право на відстрочку втратять наступні категорії:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу чи більше вищу освіту;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний";

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Окрім того, відстрочку від мобілізації не будуть надавати:

особам, які доглядають за інвалідом III групи,

особам, які доглядають за інвалідом II групи, а для деяких військовозобов'язаних – які доглядають за особами I та II групи;

багатодітним чоловікам, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити),

батькам-одинакам, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Водночас варто наголосити, що військовозобов'язаним чоловікам, які отримали статус інваліда після 24 лютого 2022 року, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб підтвердити діагноз.

Хто матиме право на відстрочку в липні

Частина категорій все ж матиме право на відстрочку від мобілізації. Зокрема мовиться про:

осіб з інвалідністю, якщо є підтвердження від ВЛК із зобов'язанням повторного огляду через 6 – 12 місяців,

осіб, звільнених з полону,

батьків 3 і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,

батьків, прийомних батьків та опікунів дитини з інвалідністю,

батьків, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,

батьків неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,

матерів-одиначок та батьків-одинаків,

науковців та вчителів, викладачів, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки,

опікунів людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду,

осіб, які утримують батьків з інвалідністю I або II й не мають працездатної дружини або чоловіка,

онуків бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (однак відстрочку отримає тільки один онук),

військовозобов'язаних, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Право на відстрочку також мають судді, народні депутати, члени Рахункової палати, дипломати, омбудсмен, а також працівники військових управлінь і частин Міноборони.