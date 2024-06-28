Некоторые категории в июле потеряют право на отсрочку: кого могут мобилизовать

В Украине продолжается военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Некоторые военнообязанные граждане имеют право на отсрочку, однако в июле они ее могут потерять.

Сейчас вопрос предоставления отсрочки регулируется законопроектом №10449 и действующим законом №3633-IX. Поэтому 9 категорий военнообязанных потеряют право на отсрочку в июле 2024 года, передает 24 Канал.

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Кто потеряет право на отсрочку в июле

С 1 июля 2024 года право на отсрочку потеряют следующие категории:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, которые получают второе или более высшее образование;

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и в организациях Министерства обороны;

лица, которые имеют статус "ограниченно годный";

мужчины, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми;

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Кроме того, отсрочку от мобилизации не будут предоставлять:

лицам, которые ухаживают за инвалидом III группы;

лицам, которые ухаживают за инвалидом II группы, а для некоторых военнообязанных – которые ухаживают за лицами I и II группы;

многодетным мужчинам, имеющим задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (в случае погашения задолженности и своевременной уплаты отсрочку можно оформить);

родителям-одиночкам, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

В то же время стоит отметить, что военнообязанным мужчинам, которые получили статус инвалида после 24 февраля 2022 года, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы подтвердить диагноз.

Кто будет иметь право на отсрочку в июле

Часть категорий все же будет иметь право на отсрочку от мобилизации. В частности говорится о:

лицах с инвалидностью, если есть подтверждение от ВВК с обязательством повторного осмотра через 6 – 12 месяцев;

лицах, освобожденных из плена;

родителях 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родителях, приемных родителях и опекунах ребенка с инвалидностью;

родителях, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родителях несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матерях-одиночках и отцах-одиночках;

ученых и учителях, преподавателях, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

опекунах людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лицах, которые содержат родителей с инвалидностью I или II групп и не имеют трудоспособной жены или мужа;

внуках бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанных, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Право на отсрочку также имеют судьи, народные депутаты, члены Счетной палаты, дипломаты, омбудсмен, а также работники военных управлений и частей Минобороны.